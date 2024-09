Qui est la femme de Dave Grohl, Jordyn Blum ?

Dave Grohl a annoncé qu’il était à nouveau père après avoir accueilli une petite fille née « hors » de son mariage avec sa femme Jordyn Blum.

Le leader des Foo Fighters a partagé la nouvelle dans une déclaration publiée sur Instagram Mardi 10 septembre.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors mariage », a-t-il écrit. « J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »

Il a ajouté : « Nous vous sommes reconnaissants de l’attention que vous portez à tous les enfants concernés, alors que nous avançons ensemble. »

Grohl a désactivé les commentaires sur la publication.

Le musicien de 55 ans et Blum, ancien mannequin, producteur et réalisateur, sont mariés depuis 2003. Ils ont trois filles ensemble : Violet Maye Grohl, 18 ans, Harper Willow Grohl, 15 ans, et Ophelia Saint Grohl, 10 ans. Grohl a été précédemment mariée à Jennifer Youngblood de 1994 à 1997.

Bien que Grohl et Blum soient ensemble depuis plus de 20 ans, il commente rarement leur relation. Mais les deux font souvent des apparitions publiques ensemble. Lisez la suite pour en savoir plus sur le couple et ce qu’il a dit à propos de leur mariage.

Blum pensait qu’elle n’aurait « plus jamais » de nouvelles de Grohl après avoir commencé à sortir ensemble

En parlant des premiers jours de sa romance avec Blum, Grohl a révélé que les deux n’étaient pas vraiment fous l’un de l’autre au départ.

Il a parlé du début de leur relation dans un Entretien avec Elle 2007.

« Quand j’ai rencontré ma femme pour la première fois, nous sommes sortis ensemble à plusieurs reprises et j’ai décidé que je n’étais pas prêt pour une relation sérieuse, alors j’ai arrêté de l’appeler », se souvient-il. « Au bout de trois mois, j’ai eu une révélation et je l’ai rappelée. Elle a décroché le téléphone et m’a dit : « Oh, je n’aurais jamais pensé avoir de tes nouvelles ». »

Dans la même interview, il a révélé ce que sa femme dirait, selon lui, comme étant sa plus grande bête noire à son égard.

Grohl a déclaré : « Le fait que je sois pratiquement sourde fait que toute femme qui va sortir avec un musicien de rock doit être prête à se répéter toutes les 10 secondes. »

Il a plaisanté : « Ma femme me demande où nous devrions aller dîner et elle ressemble à l’institutrice de Charlie Brown. »

Blum a inspiré quelques chansons des Foo Fighters et a travaillé avec le groupe sur leurs clips vidéo

Grohl a parlé au fil des ans de la façon dont sa femme a inspiré certains morceaux des Foo Fighters. En discutant avec Le Club AV En 2006, on lui a demandé si le groupe avait des chansons qui le faisaient « grincer des dents ». Le rockeur a mentionné le quatrième album studio du groupe, « One By One », qui comprend la chanson « Burn Away ».

« Eh bien, le disque One By One contient des trucs douteux », a-t-il répondu. « Une chanson comme Burn Away, j’étais amoureux de ma future femme et j’avais une ballade de bal de promo romantique. »

Il a continué : « Pouah ! On ne jouerait jamais ce putain de truc en live. »

Quelques années plus tard, Grohl a déclaré qu’il avait écrit un autre morceau des Foo Fighters, « Statues » de l’album « Echoes, Silence, Patience & Grace », à propos de Blum lors d’une entretien avec GQ en 2008.

« Cette chanson parle de ma femme et de moi. Pour moi, il n’y a rien de plus beau que de voir les pierres tombales d’un mari et de sa femme côte à côte dans un cimetière », a-t-il partagé.

Blum a également un lien avec le single de 2011 du groupe « Limousine blanche. » Elle apparaît dans le clip vidéo de la chanson, secouant négligemment ses cheveux et posant pendant que le groupe se déchaîne derrière elle.

Blum et Grohl ont fait des apparitions ensemble lors d’événements prestigieux

Grohl a foulé le tapis rouge des Grammy Awards 2023 avec Blum et leurs trois filles à ses côtés, marquant une rare apparition publique pour la famille de cinq personnes.

Dave Grohl assiste aux Grammy Awards 2023 avec sa femme Jordyn Blum et ses filles Harper Willow Grohl, Ophelia Saint Grohl et Violet Maye Grohl le 5 février 2023. Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Grohl portait un ensemble entièrement noir tandis que Blum portait une mini-robe noire et blanche à épaules dénudées. La fille aînée, Violet Maye Grohl, qui est chanteuse comme son père, a posé pour les photos avec une veste noire, un t-shirt, une jupe-short et des bottes hautes. Harper Willow Grohl portait une robe fleurie rose et Ophelia Saint Grohl portait une robe fluide rose, bleue et violette.

Jordyn Blum et Dave Grohl regardent le match de championnat masculin à Wimbledon le 2 juillet 2024, à Londres. Karwai Tang / WireImage

En juillet, Grohl et Blum se sont habillés pour assister au match de championnat masculin à Wimbledon. Grohl avait les cheveux lissés en arrière et portait un costume noir avec une cravate orange tandis que Blum portait une robe boutonnée bleue.