Qui est la femme de Daniel Ek, Sofia Levander ?

Le fondateur et PDG de SPOTIFY, Daniel Ek, s’est marié avec sa petite amie de longue date, Sofia Levander, en 2016.

L’entrepreneur suédois est bien connu pour avoir fondé la plateforme musicale d’un milliard de livres, mais on en sait moins sur sa femme, Sofia. Voici ce que vous devez savoir sur Sofia Levander :

Le couple était ensemble depuis de nombreuses années avant de se marier 1 crédit

Qui est Sofia Levander ?

Sofia Levander est une écrivaine suédoise et a passé une grande partie de sa carrière à travailler comme journaliste.

Elle est titulaire d’une licence en médias et communications de l’Université de Stockholm et possède également un diplôme en médias et publicité de l’Université Pace à New York.

Au cours de sa carrière de journaliste financière, Sofia a voyagé à l’étranger pour écrire sur les économies internationales et a fait des reportages pour le magazine SmartMoney du Wall Street Journal.

Elle a également publié ses mémoires en 2018, intitulées “The Minefield Girl”, dans lesquelles il raconte ses expériences de journaliste en Libye sous le régime de Kadhafi.

La journaliste n’a pas rendu public son âge, mais la rumeur dit qu’elle a trois ans de plus que son mari de 39 ans.

L’écrivain suédois aurait une valeur nette estimée à 2 millions de dollars (1,7 million de livres sterling) et son mari aurait une valeur de plusieurs milliards.

En 2022, le fondateur de Spotify aurait une valeur nette d’environ 1,7 milliard.

Quand Daniel Ek et Sofia Levander se sont-ils mariés ?

Daniel et Sofia se sont mariés au lac de Côme en août 2016, après être sortis ensemble pendant de nombreuses années.

Ils avaient une liste d’invités étoilés, y compris le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg et l’artiste primé aux Grammy Awards, Bruno Mars.

Mars s’est également produit lors de leur réception, chantant plusieurs de ses tubes, dont ” Marry You “.

Sofia a marché dans l’allée jusqu’au hit des Guns N Roses, “November Rain”, et l’acteur Chris Rock a officié la cérémonie.

Un ami du couple, l’explorateur Johan Ernst Nilson, a partagé une vidéo du jour en écrivant : “Des larmes et des rires. La belle Sofia marche seule dans l’allée jusqu’à ‘November Rain’, Chris Rock est le prêtre et le soleil se couche sur le Lago di Como. Journée absolument magnifique.

L’explorateur suédois a également écrit: “Qui serait mieux en tant que ministre au mariage que Chris Rock.”

Ont-ils des enfants ?

Le couple a deux filles, Elissa et Colinne.

Daniel et Sofia gardent leurs enfants à l’abri des projecteurs.

On ne sait pas exactement quand leurs filles sont nées, mais elles sont toutes les deux nées avant le mariage du couple en 2016.