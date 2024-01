Qui est la femme de Bob Odenkirk ? Tout sur Naomi Odenkirk

L’épouse de Bob Odenkirk, Naomi Odenkirk, a joué un rôle important dans son parcours à Hollywood.





Le producteur, qui a épousé Bob en 1997, a été le partenaire de l’acteur tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Un an après leur mariage, le couple a accueilli leur premier enfant, Nate. Leur fille, Erin, a rejoint la famille en 2000.





En plus d’être productrice et maman, Naomi est également gestionnaire de talents au sein de la société qu’elle a cofondée, Odenkirk Provissiero Entertainment. Avec Rachel Sennott et Ayo Edebiri, Bob est l’un des clients de Naomi, ce qui n’a pas toujours été facile pour le couple.





“Dans le cas de Naomi, une personne très intelligente et informée avec un point de vue… vous voulez que votre femme ou votre partenaire se soucie de ce que vous ressentez et non de la chose elle-même”, a déclaré Bob. Le journal de Wall Street en 2020. “Si je disais à Naomi : ‘oh, j’ai écrit ce pilote. Je l’ai rendu [and] la chaîne a dit qu’elle n’aimait pas ça, je ne veux pas qu’elle dise : ‘eh bien, ils ont raison.’ ”





Naomi a partagé qu’elle et Bob ont finalement trouvé comment travailler ensemble et protéger les sentiments de chacun.





Alors, qui est la femme de Bob Odenkirk ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur Naomi Odenkirk et sa relation avec l’acteur.







Elle a épousé Bob en 1997

Bob Odenkirk et sa femme Naomi Odenkirk lors de la première à Los Angeles de “Melvin Goes to Dinner”, le 5 novembre 2003.

BEI/Shutterstock





Dans le numéro de mars 2014 de Playboy, Naomi a admis qu’elle avait développé un énorme béguin pour Bob et qu’elle savait qu’il était «le bon» avant leur rencontre.





« Les gens me proposaient de me le présenter, mais je ne voulais pas le forcer. Je disais : ‘Non, non, non'”, a-t-elle déclaré à la publication. “Une semaine plus tard, je conduisais pour faire des courses et j’ai pensé que c’était l’homme que je vais épouser. Cela m’est venu à l’esprit comme ça.





Le couple s’est finalement connecté devant un club de comédie en Californie et a commencé à sortir ensemble. En 1997, la prémonition de Naomi s’est réalisée lorsque le couple s’est marié.







Elle a écrit un livre sur la série de Bob M. Show

Bob est devenu célèbre dans les années 80 et 90 en tant que comédien de sketchs. De 1995 à 1998, lui et son ami David Cross ont produit, écrit et joué dans leur émission de sketchs intitulée M. Show avec Bob et David.





En 2002, quatre ans après la fin de la série, Naomi a écrit M. Show : que s’est-il passé. Le livre est un guide d’initié de la série, racontant l’histoire de la façon dont Bob et Cross se sont rencontrés et comment ils ont créé et filmé la série. Naomi a également inclus des guides d’épisodes et de personnages, des histoires en coulisses et des extraits de scripts inutilisés.







Ils partagent deux enfants

Bob Odenkirk et son épouse Naomi Odenkirk avec leurs enfants Erin Odenkirk et Nate Odenkirk lors de la première de « No Hard Feelings » le 20 juin 2023 à New York.

Nina Westervelt/Variété/Getty





Bob et Naomi ont deux enfants : Nate, qui est un auteur de comédie souvent présenté dans Le new yorkeret Érin, un artiste qui a aidé à illustrer le livre pour enfants de son père de 2023, Zilot et autres rimes importantes.





L’acteur a partagé l’inspiration derrière le projet avec PEOPLE, révélant qu’il s’agissait d’un clin d’œil à la routine du coucher de ses enfants. Selon l’acteur, il écrivait des poèmes avec son fils et sa fille au lieu de leur lire des livres. Pendant la pandémie de COVID-19, la famille a repris la tradition et ce fut une expérience plus riche la deuxième fois.





“Sa confiance en moi était vraiment importante pour le projet”, a déclaré Erin à PEOPLE avant la sortie du livre. “Et aussi me laisser prendre les rênes un peu, ou me séparer de lui parce qu’il a tellement d’expérience, et il a la voix pour ce livre… J’ai vraiment l’impression que nous sommes une bonne équipe pour ça. ”







Elle a sa propre société de divertissement

Bob Odenkirk et son épouse Naomi Odenkirk lors de la 24e édition des Screen Actors Guild Awards le 21 janvier 2018 à Los Angeles, Californie.

Alberto E. Rodriguez/Getty





Naomi est productrice et copropriétaire de la société de production Odenkirk Provissiero, qui a contribué à la création de la série à succès Hulu. STYLO15 et le film Pas d’émotions fortes avec Jennifer Lawrence.





En tant que productrice et manager de Bob, Naomi travaille souvent avec son mari. Elle a produit son émission de comédie Netflix Avec Bob et David en 2015 et plus récemment, la comédie dramatique AMC Hank chanceux en 2023.







Elle a été inspirée pour créer Pas d’émotions fortes après avoir trouvé une annonce Craigslist

Bob Odenkirk et sa femme Naomi Odenkirk lors de la première du film “No Hard Feelings”, le 20 juin 2023.

Kristina Bumphrey/Shutterstock





Pas d’émotions fortes se concentre sur une famille qui publie une annonce sur Craigslist dans l’espoir de trouver une femme pour aider son fils timide à sortir de sa coquille. Bob et Naomi ont dit Divertissement ce soir c’est en 2023 que l’inspiration du film lui est venue d’une vraie publicité qu’elle a trouvée.





“C’est le grand soir de Naomi parce qu’elle a trouvé la publicité sur Craigslist qui est devenue ce film”, a-t-il déclaré à propos de sa femme, qui a coproduit le film.





“J’ai trouvé cette annonce fossilisée de Craigslist datant d’il y a dix ans, d’Amérique centrale, dans la section “Casual Encounters” de Craigslist, qu’ils n’ont même plus”, a expliqué Naomi.





De là est née l’idée du film. “Je l’ai simplement imprimé et apporté, et nous avons immédiatement commencé à parler de l’histoire qui en résulterait”, a-t-elle ajouté.







Bob et Naomi se sont rapprochés après sa crise cardiaque

Bob a eu une crise cardiaque pendant le tournage de sa série Tu ferais mieux d’appeler Saul en 2021. Après son rétablissement, l’acteur a réalisé qu’il devait apporter quelques changements à sa vie, notamment vivre davantage dans l’instant présent.





“J’essaie d’être plus présent et de faire de la place dans ma vie”, a déclaré l’acteur à PEOPLE en 2023. “Parce que lorsque vous passez d’une chose à l’autre, vous vous privez du plaisir de l’expérience.”





Bob a également appris qu’il devait consacrer plus de temps à Naomi et à leurs deux enfants. Lors d’une apparition en 2022 sur le Aujourd’hui montrer, il a dit: “L’épiphanie était simplement que ma vie est vraiment géniale, et je devrais l’apprécier ainsi que les gens autour de moi.”





Il a poursuivi : « Je pense que les gens ont des révélations lorsqu’ils vivent une expérience de mort imminente, et souvent, ils se disent : « Je dois changer quelque chose ». Et je pense que ma révélation est que je dois apprécier ce que j’ai, parce que c’est vraiment génial et j’ai des gens vraiment formidables autour de moi.”







Elle collabore souvent avec Bob

Bob Odenkirk et sa femme Naomi Odenkirk avec leurs enfants lors de la première de « Better Call Saul » le 29 janvier 2015 à Los Angeles, Californie.

Jason LaVeris/FilmMagic





Bob et Naomi ont collaboré à des émissions et des films tout au long de leur mariage.





En septembre 2022, Date limite a annoncé que le couple travaillerait à nouveau ensemble sur le film La création de Jésus Diabète. La comédie se concentre sur deux frères qui envisagent de faire un film sur le diabète à l’époque de Jésus. Naomi s’est engagée en tant que productrice et Bob co-écrit et joue dans le film.