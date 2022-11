Qui est la femme de Ben Wallace, Liza Cooke, et ont-ils des enfants ?

ÊTRE secrétaire d’État à la Défense n’est pas une tâche facile pour Ben Wallace, cependant, il trouve le soutien de l’amour de sa vie Liza.

Apprenons à en savoir un peu plus sur la façon dont Ben Wallace et sa femme Liza Cooke se sont rencontrés et pourquoi elle peut lui être d’un grand soutien.

Ben Wallace est marié à Liza Cooke depuis 2001 Crédit : PA

Qui est Liza, la femme de Ben Wallace ?

Liza Cooke a rencontré Ben Wallace alors qu’elle travaillait comme chercheuse au Parlement écossais, dont son mari était membre.

Elle a également travaillé comme assistante parlementaire à temps partiel dans son bureau jusqu’au 30 avril 2019.

Peu d’informations sont connues sur Liza car elle aime garder sa vie à l’abri des regards du public.

Cependant, à partir de ses rôles professionnels, on peut dire qu’elle partage un amour pour la politique avec son mari.

Cela fait d’elle un grand soutien pour Ben Wallace lorsqu’il est confronté à des obstacles dans sa carrière et son rôle de secrétaire à la Défense.

S’étant rencontrés alors qu’ils travaillaient en politique et ayant grandi ensemble sur le terrain, le couple a décidé de se marier et élève une famille heureuse ensemble depuis longtemps.

Ils ont des maisons dans le Lancashire et à Londres.

Leur domicile londonien est incontournable compte tenu du rôle important que Wallace joue au sein du gouvernement.

Quand se sont-ils marriés?

Ils se sont mariés en 2001, cependant, ils n’ont pas partagé beaucoup de détails sur leur mariage.

Ils vivent heureux pour toujours, même si 21 ans plus tard, ils ont une famille formidable.

Ont-ils des enfants ?

Ben et Liza ont trois enfants.

Ils ont deux fils et une fille.

Ils protègent également leurs enfants des médias publics et ils n’ont même jamais partagé leur âge.

Qui est Ben Wallace ?

Ben Wallace est né le 15 mai 1970 dans le Kent et est allé à l’école publique Millfield dans le Somerset.

Il a fait partie de l’armée lorsqu’il a suivi une formation de cadet à l’Académie royale militaire de Sandhurst, puis a rejoint les Scots Guards en 1991.

Il a été promu lieutenant, puis capitaine, et a fait partie du groupe envoyé à Paris pour ramener le corps de la princesse Diana après sa mort le 31 août 1997.

En juin 1998, il a quitté le service actif et est entré dans le monde de la politique.

Au début, il était membre du Parti conservateur au Parlement écossais en 1999, mais a ensuite été élu député de Lancaster et Wyre en 2005.

Après l’abolition de la circonscription en 2010, il a obtenu le nouveau siège de Wyre et Preston North.

Il a été whip, ministre d’Irlande du Nord et est le plus ancien ministre de la Sécurité du Royaume-Uni, de 2016 à 2019.

Il a soutenu Remain pendant la campagne du Brexit.

Wallace est devenu secrétaire d’État à la Défense le 24 juillet 2019.