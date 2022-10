Qui est la femme d’Andy Whyment, Nichola Willis, et le couple a-t-il des enfants ?

ANDY Whyment est devenu célèbre en jouant Kirk Sutherland sur Coronation Street ainsi que sa performance sur The Royle Family.

Mais que sait-on de sa famille ?

Qui est la femme d’Andrew Whyment, Nichola Willis ?

L’épouse d’Andrew Whyment est Nichola Willis.

Avant d’entrer dans la jungle I’m a Celebrity en 2019, Andy a déclaré qu’il avait une excellente relation avec sa femme.

Il a dit OK ! Magazine : « Elle est magnifique ! Je suis un gars très chanceux […] nous ne nous disputons pas, nous nous entendons si bien.

Le couple vit à Atherton, une ville de Wigan.

Quand Andrew et Nicola se sont-ils mariés ?

Andy et Nicola se sont mariés en 2007.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2004 à Manchester.

Andy a dit OK ! précédemment: «J’ai imaginé Nic pendant un certain temps, mais rien ne s’est passé. Puis nous nous sommes cognés un soir et il n’a pas fallu longtemps avant que je réalise qu’elle était celle avec qui je voulais être.

“J’ai dit dans mon discours de mariage que vous savez juste quand vous rencontrez celui-là, et c’est vrai.”





Andrew Whyment et Nicola Willis ont-ils des enfants ?

Andrew et Nichola ont deux enfants ensemble, Thomas et Hollie.

Il aime profondément sa famille, comme on l’a vu quand il sanglotait dans le télégraphe de brousse sur I’m A Celeb, triste de la disparition de ses enfants.

Il a également été vu en train de pleurer sur I’m A Celeb après la lecture de sa lettre de chez lui.

Cependant, il ne s’ajoutera pas à sa famille après avoir subi une vasectomie.

Il a déclaré: «Il n’y a aucune chance d’avoir plus d’enfants car j’ai eu le coup il y a quelques années.

“Nous avons dit que nous voulions deux enfants et nous avons eu beaucoup de chance d’avoir un garçon et une fille.”