Qui est la femme d’Andrew Neil, Susan Nilsson ?

ANDREW NEIL est un radiodiffuseur et journaliste chevronné qui présente son propre programme de discussion politique sur Channel 4.

Mais qui est sa femme Susan Nilsson, et ont-ils des enfants ensemble ?

Qui est Susan Nilsson ?

Susan Nilsson est une ingénieure suédoise et directrice des communications.

Selon son profil LinkedIn, Susan a 20 ans d’expérience en ingénierie et en conseil professionnel.

Elle est directrice de la communication groupe du cabinet de conseil Waterman Group depuis octobre 2014.

De 1994 à 1997, elle a étudié la conception de la construction et la gestion de projet à l’Institut de technologie d’Umeå avant d’obtenir des diplômes de troisième cycle à la Stockholm School of Economics et à l’Institut royal de technologie, également dans la capitale suédoise.

L’épouse d’Andrew Neil est directrice des communications en Suède Crédit : PA : Association de la presse

Selon son récit, elle parle suédois, anglais et allemand.

Elle a été décrite comme une passionnée de polo et a été photographiée lors d’événements de polo avec Andrew.

Quand Susan Nilsson a-t-elle épousé Andrew Neil ?

Susan est l’épouse du journaliste politique écossais Andrew Neil.

Le couple s’est marié le 8 août 2015.

Le mariage secret a eu lieu à Grasse dans le sud de la France, près de la villa de Neil.

La petite cérémonie signifiait que les seuls invités présents étaient l’ancien hôte de Deal Or No Deal Noel Edmonds et sa femme Elizabeth Davies, selon le Daily Mail.

Andrew avait 66 ans à l’époque, tandis que Susan en avait 44, selon les rapports.

Une semaine plus tard, Andrew a posté des photos de l’heureuse occasion sur Twitter, en écrivant : “Le secret est sorti ! Alors j’ai pensé que vous aimeriez tous une photo !

« Marié Magonosc, Grasse, le 8 août à l’ingénieur suédois.

Le couple se fréquentait depuis cinq ans avant de se marier.

C’était le premier mariage de Neil avec lui disant à Kirsty Young sur Desert Island Discs en 2007 qu’il regrettait de ne pas s’être marié et d’avoir des enfants.

Il a déclaré: “Il y a eu des moments où j’ai failli me marier et il y a eu des moments où j’ai été amoureux, c’est comme ça que les cartes sont tombées.”

Il a ajouté: “D’une certaine manière, je regrette ce qui s’est passé – ce que je ne regrette pas, c’est de me marier, d’avoir une famille et ensuite de divorcer.”

Susan Nilsson et Andrew Neil ont-ils des enfants ?

Le couple n’a pas d’enfants ensemble.

Neil n’a pas d’enfants, mais aurait plus d’une douzaine de filleuls.

Le chien du couple, Molly, était présent à la cérémonie intime.