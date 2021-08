ALFIE Best est le gitan rom le plus riche de l’histoire britannique.

Il est marié à sa femme Emily Jane Bruce et a deux enfants qui ont suivi ses traces d’entrepreneur.

Qui est la femme d’Alfie Best, Emily Jane Bruce ?

Le millionnaire autodidacte Alfie est marié à Emily Jane Bruce.

On sait peu de choses sur elle ou quand ils se sont mariés, mais on dit qu’elle doit remercier l’empire immobilier d’Alfie.

Rachel a encouragé son mari à utiliser sa connaissance de la croissance dans des caravanes pour acheter un parc de maisons mobiles de 1,7 million de livres sterling en 2001.

Le déménagement a changé leur vie pour toujours.

Qui sont les ex-femmes d’Alfie Best ?

Alfie était auparavant marié à sa première épouse Rachel.

Le couple a divorcé alors que les hommes d’affaires se battaient au bord de la faillite dans les années 1990.

Alfie a expliqué qu’il avait trop emprunté et qu’il ne pouvait pas suivre les remboursements de l’hypothèque.

Il a fini par vendre sa Porsche et louer sa maison juste pour joindre les deux bouts.

Combien d’enfants Alfie Best a-t-il ?

Alfie est le père d’une fille Elizabeth Best et d’un fils Alfie Best Junior.

Alfie Jr est apparu dans l’émission de téléréalité My Big Fat Gypsy Fortune sur Channel 4, ainsi que dans Absolutely Ascot d’ITV.

Le jeune homme de 24 ans, héritier de la fortune familiale, partage régulièrement des clichés de ses voitures chères et de son style de vie luxueux avec ses 96 000 abonnés Instagram.

On ne sait pas grand-chose d’Elizabeth, mais elle apparaît souvent sur des photos sur les réseaux sociaux d’Alfie Snr.

Son gendre Matthew Newland l’a attaqué à la machette dans un parking en 2016.

