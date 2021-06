Qui est la femme d’Alex Harvill et combien d’enfants ont-ils ?

JESSICA Harvill doit s’occuper de deux jeunes garçons après la mort de son mari casse-cou, Alex, dans un tragique accident de moto.

Jessica Harvill a épousé le motard casse-cou en septembre 2019 et doit maintenant ramasser les morceaux après sa mort jeudi.

Alex Harvill avec sa femme Jessica. Ils se sont mariés en septembre 2019 Crédit : Alex Harvill/Instagram

Qui est Jessica, la femme d’Alex Harvill ?

Jessica a épousé le cascadeur en septembre 2019 et a eu deux jeunes garçons avec lui.

Annonçant son mariage sur Instagram, Harvill a partagé une publication des deux sur une moto le jour de leur mariage.

« J’ai épousé mon meilleur ami. De la poursuite de rêves à l’éducation d’une famille. Jessica et moi avons vécu tout cela.

« Elle est restée à mes côtés pendant mes plus hauts et mes plus bas. Je suis tellement chanceux de t’appeler ma femme maintenant. »

La veuve a déclaré au Colombia Basin Herald qu’elle s’était habituée aux risques associés au style de vie fou de son mari.

« C’est un peu effrayant de temps en temps, mais vous devez être sûr qu’il sait ce qu’il fait », a-t-elle déclaré.

« Je suis là depuis si longtemps que c’est juste normal d’une certaine manière, même si cela semble bizarre, parce que c’est totalement anormal. »

Elle a lancé une collecte de fonds pour couvrir ses frais médicaux peu de temps après son hospitalisation.

Après l’accident, le spectacle aérien où le saut a eu lieu s’est également engagé à reverser les bénéfices du spectacle que Harvill devait se produire pour son traitement.

Malheureusement, Harvill a succombé plus tard à ses blessures.

Jessica a été levée pour s’occuper de leurs deux jeunes enfants, âgés de 5 et un mois Crédit : Alex Harvill/Instagram

Combien d’enfants Alex et Jessica ont-ils ?

Le couple a eu deux enfants – un enfant de cinq ans appelé Willis et un nouveau-né nommé Watson Robert Harvill.

Harvill a annoncé la naissance de Watson dans une publication Instagram un mois avant l’accident.

« Bienvenue dans le monde bébé Watson », pouvait-on lire.

Ils étaient, avec Jessica, sur le coup de feu au moment de l’accident.

Qu’est-il arrivé à Alex Harvill ?

Harvill est décédé dans un accident jeudi alors qu’il s’entraînait pour un saut record du monde.

Le joueur de 28 ans se serait échauffé au Moses Lake Airshow à Washington, où le saut devait avoir lieu.

Le coureur tentait de battre le record de distance du plus long saut à moto, établi à 351 pieds – l’équivalent de la longueur but à but d’un terrain de football de la NFL – par Robbie Maddison en mars 2008.

Selon les rapports, Harvill a atterri en deçà de la pente descendante de la rampe d’atterrissage lors d’un entraînement, l’amenant à voler à environ 20 pieds au-dessus du guidon avant d’atterrir.

Le mois dernier, s’adressant au Columbia Basin Herald, Harvill a déclaré: « Je roule depuis l’âge de 4 ans, mais avant cela, je roulais à l’avant du vélo de mon père.

Harvill a été vu sur Instagram en train de regarder la rampe où son accident mortel se produirait Crédit : Instagram/Alex Harvill

Le moment où Harvill est descendu de son vélo Crédit : YouTube

« Toute ma vie, j’ai conduit des motos tout-terrain et j’ai admiré tous ceux qui courent sur des motos tout-terrain et je considère ces gars comme des héros. »

En 2013, Harvill a établi le record du plus long saut de terre à terre à un peu plus de 297 pieds.

Jessica a déclaré que son mari s’était préparé pour le saut fatal deux semaines auparavant, mais n’avait pas réellement sauté la rampe.