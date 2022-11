DEPUIS PLUS DE 20 ans, le prévisionniste de télévision Al Roker est marié à sa femme Deborah Roberts.

Semblable à son mari Al sur The Today Show, Deborah est également une animatrice à l’antenne qui peut être vue en train d’ancrer des segments sur Good Morning America.

Qui est la femme d’Al Roker, Deborah Roberts ?

Née le 20 septembre 1960, Deborah Roberts est une journaliste américaine de Perry, en Géorgie.

Deborah a commencé sa carrière chez WTVM, une station de télévision locale à Columbus, en Géorgie, puis a déménagé au Tennessee pour travailler chez WBIR.

Elle a rejoint NBC en 1990 en tant que journaliste généraliste et a ensuite été correspondante pour Dateline NBC.

En 1995, elle est devenue correspondante pour ABC’s 20/20 et a également commencé à ancrer pour World News Tonight Weekend et Good Morning America.

Outre la télévision, Deborah et son mari Al Roker se sont associés pour leur livre de 2016 Been There, Done That: Family Wisdom for Modern Times.

Pour ses reportages à l’antenne, l’animatrice de GMA a reçu quatre Emmy Awards.

Quand Al Roker et Deborah Roberts se sont-ils mariés ?

Roberts et Roker se sont mariés en 1995 à l’église épiscopale St Thomas de New York.

Le couple a eu sa réception à Essex House, invitant des invités étoilés tels que Katie Couric, Rudy Giuliani et Barbara Walters.





Roker avait déjà été marié à Alice Bell mais a divorcé en 1994.

Roberts a parlé à GMA de son mariage avec Roker, en disant: “Nous n’aimons pas les mêmes aliments, nous n’aimons pas vraiment la même musique, nous n’aimons pas beaucoup les mêmes événements théâtraux.

«Mais nous nous aimons beaucoup et nous avons un respect et un sentiment profonds et constants pour la famille. Je pense que c’est ce qui nous motive.

Quelle est la valeur nette de Deborah ?

Selon Celebrity Net Worth, Deborah a amassé une fortune estimée à 10 millions de dollars.

Sa valeur nette déclarée est classée derrière Al Roker, dont la richesse est estimée à 70 millions de dollars.

Où est Déborah maintenant ?

En novembre 2022, la contributrice de GMA, Deborah, a été confrontée à plusieurs questions des fans d’AUJOURD’HUI.

En ce qui concerne l’absence prolongée d’Al de ce dernier programme, les fans ont afflué sur les comptes de médias sociaux de sa femme pour lui demander des informations sur sa prétendue bataille pour la santé.

Sur Instagram, Deborah a répondu : “Il est un peu mal en point mais ça va.”

Le vendredi 18 novembre, Al a ajouté aux commentaires de sa femme et a expliqué à ses abonnés Instagram : “La semaine dernière, j’ai été admis à l’hôpital avec un caillot de sang dans ma jambe qui a envoyé des caillots dans mes poumons.

“Après quelques coups de fouet médicaux, j’ai tellement de chance de recevoir des soins médicaux formidables et d’être en voie de guérison.

“Merci pour tous vos vœux et vos prières et j’espère vous voir bientôt. Passez un bon weekend tout le monde.”