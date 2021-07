Qui est la députée Natalie Elphicke?

La députée conservatrice Natalie Elphicke a été fustigée par des députés à la suite de commentaires qu’elle a faits à propos du footballeur anglais Marcus Rashford.

L’homme de 50 ans, qui a depuis été contraint de s’excuser, est député de Douvres. Voici tout ce que vous devez savoir.

Natalie Elphicke est une députée conservatrice de Douvres Crédit : Rex

Qui est la députée conservatrice Natalie Elphicke ?

Mme Elphicke est née dans le Herfordshire et a étudié à l’Université du Kent – obtenant un diplôme en droit à l’Université du Kent.

Elle a travaillé comme avocate pour l’Inland Revenue de 1995 à 1997, avant de devenir partenaire financier chez Stephen Harwood où elle est restée jusqu’en 2013.

Le 50 ans est spécialisé dans le logement et a joué un rôle clé dans l’élaboration de la politique du Parti conservateur au cours de la dernière décennie.

Depuis 2011, elle a participé au lancement du Conservative Policy Forum et a également été administratrice de la Student Loans Company.

En 2019, Natalie a été élue députée de Douvres, succédant à son mari, contraint se retirer du rôle.

Un an plus tard, elle a été nommée secrétaire parlementaire privée au ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux, tout en obtenant une reconnaissance en tant qu’homme libre de Londres.

Qu’a dit Natalie Elphicke à propos de Marcus Rashford ?

Le député conservateur a accusé Marcus Rushford de passer plus de temps à « faire de la politique » qu’à « parfaire son jeu », après avoir raté un coup de pied crucial lors de la défaite déchirante de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche.

Faisant les commentaires dans un groupe de Tory WhatsApp qui a été divulgué par News GB, elle a déclaré: « Ils ont perdu – serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique. »

Elle a ensuite été forcée de s’excuser pour le message après avoir été fustigée par d’autres députés pour avoir « cruellement » enfoncé la botte dans l’as anglais.

Elle a déclaré: « J’applaudis l’équipe d’Angleterre qui a tout donné lors de l’Euro 2020.

« Hier soir, j’ai partagé la frustration et le chagrin de millions d’autres fans anglais.

« Je regrette d’avoir envoyé en privé une réaction imprudente à propos du penalty manqué de Marcus Rashford et je m’excuse auprès de lui pour toute suggestion selon laquelle il n’est pas entièrement concentré sur son football. »

Elle a été forcée de s’excuser après les commentaires faits à propos de Marcus Rashford à la suite du drame de pénalité de l’Euro 2020 Crédit : Reuters

Qui est son mari Charlie Elphicke ?

L’homme de 50 ans est marié à l’ancien député conservateur et avocat en disgrâce Charlie Elphicke.

En juillet 2020, Charlie a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement deux femmes et condamné à deux ans de prison.

Après sa condamnation, elle a annoncé qu’elle divorcerait après 25 ans en raison de sa trahison.

Mais, elle est venue plus tard pour sa défense, affirmant qu’il n’avait pas eu de « procès équitable ».

Elle a déclaré: « Le tribunal semble être un peu en mission, il a entièrement ignoré le rapport d’un agent de probation très expérimenté ainsi que les directives de détermination de la peine.

« Il ne fait aucun doute que Charlie s’est mal comporté. Cependant, tout le monde, Charlie inclus, a droit à un procès équitable, et je ne pense pas qu’il en ait eu un. »

Le couple partage deux enfants.