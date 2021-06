La correspondante d’ABC News Kaylee Hartung a été annoncée comme l’une des hôtes du prochain spécial Hulu sur le nouveau bébé royal.

Le duc et la duchesse de Sussex ont eu leur fille Lilibet à l’hôpital Santa Barbara Cottage le vendredi 4 juin.

Kaylee Hartung

Qui est la correspondante d’ABC Kaylee Hartung ?

Kaylee Hartung est journaliste pour ABC News.

Auparavant, elle était journaliste pour CNN et pour ESPN, où elle a contribué au réseau SEC, principalement à l’émission SEC Nation.

Après un stage d’été avec NBC, elle a commencé sa carrière en tant qu’assistante de Bob Schieffer, qui l’a menée à un poste de productrice associée dans l’émission d’affaires publiques du dimanche Face the Nation.

Hartung a obtenu son baccalauréat ès arts en journalisme et politique de l’Université de Washington et Lee, diplômée en 2007.

Quand Kaylee Hartung a-t-elle eu le coronavirus ?

Le diffuseur a révélé qu’elle avait été testée positive pour Covid-19 début mars 2020 dans un message vidéo de l’émission ABC, ajoutant qu’elle se sentait coupable d’être l’une des rares personnes à se faire tester.

Elle a déclaré: « Nous avons tous entendu dire que ces kits de test sont si précieux, qu’il n’y en a pas assez pour toutes les personnes qui veulent se faire tester. Je vais vous dire, je me sens coupable d’être quelqu’un qui a pu pour en obtenir un.

La femme de 34 ans a énuméré ses symptômes alors qu’elle discutait pour ancrer Robin Robert.

Elle a déclaré: « Tout a vraiment commencé avec un nez qui coule il y a environ une semaine, et c’était quatre jours après avoir passé une semaine à Seattle à couvrir l’épidémie initiale du virus aux États-Unis.

Kaylee Hartung a contracté le coronavirus en 2020 Crédit : Getty

«Alors mercredi dernier, c’était juste un nez qui coule. Je pensais honnêtement que c’était des allergies. Je ne pensais pas que c’était autre chose que ça. Je me suis réveillé le lendemain matin, jeudi dernier – et vous savez quand vous vous réveillez, et vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas ? Vous le ressentez simplement dans votre corps.

« J’ai déjà eu l’impression d’avoir eu la grippe, quand mon corps est juste en panne quand je suis allé trop fort et que j’ai été épuisé. Je savais que quelque chose n’allait pas dès que je me suis réveillé, et c’est quand j’ai commencé à consulter des professionnels de la santé.

« Je n’avais aucune sorte de toux sèche, je n’avais pas d’essoufflement et je n’ai ressenti aucune pression sur ma poitrine. »

Cependant, elle a ressenti un mal de tête « juste entre les yeux », des courbatures et des douleurs au bas du dos.

Kaylee Hartung héberge-t-elle le documentaire American Royal Baby ?

La fille du prince Harry et de Meghan Markle, née le vendredi 4 juin, fera l’objet d’un nouveau spécial d’ABC News, « The American Royal Baby », diffusé en avant-première sur Hulu.

« ‘The American Royal Baby’ donnera un aperçu de la vie californienne potentiellement glamour à venir pour la première petite fille royale née aux États-Unis, mettra en lumière la façon dont elle s’intégrera dans la famille royale et la ligne de succession et réfléchira à l’héritage laissé par la princesse Diana. pour ses petits-enfants », a déclaré ABC dans un communiqué de presse.

« Le spécial explorera également quand Harry et Meghan pourraient faire rencontrer leur fille oncle Will et tante Kate et qui fera partie de sa nouvelle » famille élargie « , des suppositions des parrains aux rencontres de célébrités, et examinera comment Harry et Meghan se battent pour offrir à leur nouvelle fille et à Archie une vie stable.

L’émission spéciale d’une heure est ancrée par la correspondante nationale principale d’ABC News, Deborah Roberts, avec la correspondante Kaylee Hartung, la correspondante étrangère Maggi Rulli de Londres, ainsi que « GMA3: What You Need to Know » et la co-présentatrice de « 20/20 » Amy Robach , correspondant étranger James Longman et collaborateur Lama Hasan.

Meghan Markle a annoncé sa grossesse le 14 février 2021, après avoir révélé qu’elle avait fait une fausse couche un an après la naissance d’Archie.

Dans l’article, elle a décrit le sentiment comme « un chagrin presque insupportable ».

Lors de l’annonce de la naissance de leur fille, Harry et Meghan ont fait une courte déclaration.

« Le 4 juine, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille, Lili », peut-on lire dans le communiqué.

« Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

« Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille », conclut le communiqué.

Le couple a nommé leur fille Lilibet, ce qui signifie « la promesse de Dieu ».