Qui est la compagne de Karine Jean-Pierre, Suzanne Malveaux ?

KARINE Jean-Pierre est entrée dans l’histoire en tant que première personne noire et première femme ouvertement lesbienne à être attachée de presse de la Maison Blanche.

Depuis sa prise de fonction en mai 2022, les Américains ont voulu en savoir plus sur elle et sa vie personnelle.

Karine Jean-Pierre est en couple avec Suzanne Malveaux Crédit : Getty

Qui est Suzanne Malveaux, la compagne de Karine Jean-Pierre ?

Karine Jean-Pierre est actuellement en couple avec Suzanne Malveaux.

En plus d’être connue comme la compagne de Jean-Pierre, elle est connue pour sa carrière de journaliste de presse télévisée.

Au cours des 20 dernières années, elle a travaillé pour CNN et a été co-présentatrice de Around the World et des éditions de CNN Newsroom.

Elle a également été correspondante à la Maison Blanche et remplaçante principale de Wolf Blitzer dans The Situation Room.

Malveaux a fréquenté l’Université de Harvard, obtenant un diplôme en sociologie, avant de fréquenter la Columbia University Graduate School of Journalism.

Suzanne Malveaux quitte-t-elle CNN ?

En raison de sa longue carrière à CNN, les fans se sont habitués à la voir à l’écran, c’est pourquoi ils ont été choqués en janvier 2023 lorsqu’elle a annoncé sa démission.

Dans une note envoyée aux membres du personnel, elle a expliqué qu’elle avait “pris la décision sincère de me donner la priorité, ainsi qu’à ma famille, et de poursuivre mes passions professionnelles tant désirées : utiliser la narration pour promouvoir le bien-être, la résilience et la justice sociale”, selon Date limite.

Elle a expliqué plus tard qu’elle avait approché CNN des mois auparavant pour parler de “se concentrer sur ma famille et éventuellement de poursuivre de nouvelles opportunités”, ajoutant que le réseau la soutenait.

Alors que les fans pourraient être contrariés par son départ, elle leur a assuré qu’elle avait d’autres projets en vue.

“Je suis ravie que l’un de ces projets soit une collaboration avec un arrière-petit-fils de Nelson Mandela pour raconter des histoires et mettre en lumière des communautés en conflit prêtes à trouver la paix. Restez à l’écoute”, a-t-elle poursuivi.

Pour le moment, les détails de ses projets à venir ne sont pas clairs.

Karine et Suzanne ont-elles des enfants ?

Alors que Jean-Pierre et Malveaux pourraient avoir des carrières de haut niveau à Washington, cela ne les a pas empêchés de fonder une famille.

Lorsqu’ils ne sont pas au bureau, on les retrouve à la maison, passant du temps avec leur fille adoptive Soleil.

Bien que Soleil puisse avoir des parents très en vue, peu d’informations sont disponibles sur sa vie personnelle car elle est souvent tenue à l’écart des projecteurs.

Qu’a dit Karine Jean-Pierre à propos de son coming-out ?

Jean-Pierre a partagé une partie de son histoire de coming-out sur Twitter en juin 2021 en l’honneur du mois de la fierté.

Elle a écrit: “Je suis sorti avec ma mère quand j’avais 16 ans. Le regard révolté sur son visage m’a renvoyé en courant dans le placard proverbial et en claquant la porte. Après cela, ma sexualité est devenue un secret de famille et il le restera pendant des années.”

“Je suis sorti avec quelqu’un, mais j’ai caché ces relations à ma famille. Tout comme la société américaine a évolué au cours des deux dernières décennies pour embrasser la communauté LGBTQ (sans jamais oublier que nous avons encore du travail à faire), ma famille a évolué pour embrasser mon appartenance à celui-ci.”

Selon un sondage Gallup, 5,6 % des Américains s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, un pourcentage encore plus faible étant des femmes noires.

Jean-Pierre a exprimé sa fierté de sa communauté petite mais vulnérable : “Je suis fière d’être une femme Black Queer et je le suis depuis un certain temps. Je suis heureuse de dire que ma mère est maintenant fière de TOUS ceux qui Je le suis ; elle aime mon partenaire et elle adore être la grand-mère adorée de la fille que nous élevons.”

“Mon voyage vers le sentiment d’être accepté par moi-même et mes proches n’a pas été facile, mais cela en valait la peine. Peu importe où vous en êtes dans votre voyage, je vous vois, nous vous voyons et nous vous célébrons – Happy Pride!”

Elle a dit qu’elle avait brisé ce plafond de verre pour la première fois lorsqu’elle était membre du personnel de l’administration Obama.

“Ce qui est merveilleux, c’est que je n’étais pas la seule, j’étais l’une des nombreuses personnes. Le président Obama n’a pas embauché de personnel LGBT, il a embauché des personnes expérimentées qui se trouvent être LGBT”, a-t-elle déclaré.

“Servir et travailler pour le président Obama où vous pouvez être ouvertement gay a été un honneur incroyable.”