Qui est la célébrité hollywoodienne la plus “grossière” ? Jennifer Lopez en tête de liste sur TikTok

Les TikTokers ont partagé leurs pires rencontres avec des célébrités et certains modèles clairs ont émergé. Il serait cependant sage de prendre toutes les anecdotes avec des pincettes car elles ne sont pas vérifiables. Mais, TikTokers et les utilisateurs de Twitter semblent impliquer collectivement que Jennifer Lopez pourrait prendre le gâteau lorsqu’il s’agit de rencontres “grossières” avec des célébrités. De nombreux TikTokers ont affirmé qu’elle maltraitait les chauffeurs, le personnel du casino, les pédicures et d’autres travailleurs des services.

Outre les nombreuses affirmations sur Jennifer, les gens ont également mentionné d’autres célébrités comme Lizzo et Clare Danes. De nombreux utilisateurs de Twitter doutaient des anecdotes, certains d’entre eux rejetant les affirmations comme des rumeurs et des “légendes urbaines”.

Je ne peux pas le croire. J’ai vu Lizzo en public (aux États-Unis) et elle était tellement accommodante avec ses fans. Surtout les plus jeunes.— Melanin Monroe (@onebadmamaijama) 14 décembre 2022

Je parie que son ex-mari danseur était une Vierge – Kath McD (@kathmcarr) 13 décembre 2022

En fait, j’ai entendu dire par quelqu’un qui lui a personnellement parlé qu’elle était impolie. C’était il y a peut-être 2-3 ans. Je ne l’ai plus regardée de la même façon depuis— . (@c0cosays) 13 décembre 2022

J’ai 4 variantes de cette histoire sur ce seul fil. Ça me fait penser que ça pourrait être une légende urbaine.— Outlander_black (@Outlander_Black) 13 décembre 2022

Ohhh j’ai entendu beaucoup de rumeurs “pas gentilles” à propos de Mme Danes quand elle tournait aussi dans notre petite ville— Kathryn Oti (@KathrynOti) 14 décembre 2022

On dirait que Jenny n’est pas allée au bloc depuis une minute.— Tiffany Toussaint (@tif_toussaint) 13 décembre 2022

Les histoires de célébrités passent souvent de bouche en bouche et sont exagérées, il est donc important de ne pas prendre ces anecdotes comme des vérités absolues. Voici une utilisatrice affirmant que sa rencontre était agréable :

. JLo a suivi mon cours de yoga à LA en 2019 et était super sympa! Je suis toujours là pour une bonne traînée, mais j’ai eu l’expérience inverse de TOUT LE MONDE ici. Elle n’a demandé aucun traitement spécial, a effectué des ajustements et des corrections dans une salle comble et a été très aimable. — kkemi (@kkemi) 14 décembre 2022

Lopez a récemment fait une annonce sur son prochain album après une interruption de neuf ans. Le nouvel album intitulé ‘This Is Me… Now’ est une pièce romantique sur son troisième album studio, ‘This Is Me…Then’ pour marquer son 20e anniversaire. Bien que l’album soit prévu pour 2023, Lopez a déjà révélé sa liste de chansons.

