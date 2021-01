Le comédien et présentateur Rufus Hound a été annoncé comme l’une des célébrités qui se battent sur Dancing on Ice d’ITV.

L’homme drôle a admis qu’il faisait le spectacle pour l’argent.

Qui est Rufus Hound?

Robert James Blair Simpson, 41 ans, a beaucoup travaillé à la télévision, à la radio et au théâtre.

Après avoir quitté le Godalming College, il a rejoint une agence de relations publiques, mais a commencé à se lever le soir.

En 2000, il quitte son poste de chargé de compte pour Claire’s Accessories et devient humoriste à plein temps.

Quand il était au Festival d’Édimbourg, il a utilisé pour la première fois le nom de scène Rufus Hound.

Au fil des ans, il est apparu dans un certain nombre d’émissions de comédie télévisée et de quiz, notamment Nevermind the Buzzcocks et Celebrity Juice.

Il a quitté Celebrity Juice après une dispute explosive avec Kim Woodburn.

Hound était un panéliste régulier du jeu télévisé de Keith Lemon et s’est lancé dans un match d’argot inattendu avec la star de Celebrity Big Brother.

Et il a dit au comédien Richard Herring sur son podcast que non seulement il se sentait «marginalisé» dans l’émission, mais que le manque de soutien des producteurs l’avait aidé à se décider à partir.

Il a également eu un certain nombre de rôles d’acteur.

En 2015, Hound a joué Sam Swift dans un épisode de la neuvième série de Doctor Who et est également apparu dans la série dramatique de Channel 4 Cucumber en tant que personnage excentrique appelé Rupert.

En 2016, Hound a joué le rôle de Duncan dans la sixième série de la sitcom Sky 1 Trollied.

Hound a été mêlé à une controverse en 2017 après avoir déclaré férocement que Theresa May avait orchestré l’attentat de Manchester pour aider les conservateurs à remporter les élections.

Les fans ont d’abord pensé que ses tweets étaient une blague malsaine, mais la star de Celebrity Juice a attisé encore plus la colère en insistant sur le fait qu’il était sérieux.

Il a même comparé l’atrocité de Manchester à l’incendie du Reichstag de 1933 en Allemagne, un incendie criminel soupçonné d’avoir été organisé par les nazis pour accroître l’emprise d’Hitler sur le pouvoir.

Qu’a-t-il dit à propos de Dancing on Ice?

Hound n’a pas osé se présenter pour l’argent.

Il a dit: « Je le fais pour l’argent. Je ne sais pas si vous avez entendu dire, mais il y a environ six mois, cette pandémie mondiale a frappé et fait disparaître à peu près tout ce que j’ai jamais fait pour gagner une livre.

«Et donc ce point est arrivé et ils ont dit ‘nous vous paierons’ et j’ai dit ‘savez-vous quelque chose? J’adore le patinage sur glace.’»

« La formation commence dans quelques semaines. J’ai principalement passé les vingt dernières années au pub. »

Malgré cela, Rufus a promis qu’il s’amusera et tentera sa chance.

« Sérieusement … je pense que le spectacle sera vraiment amusant. Et je ne connais personne qui a fait le spectacle qui n’a pas passé un moment formidable à le faire », a-t-il expliqué.

«Ce sera amusant, ce sera une expérience intéressante. De plus, plus vous le faites, plus vous êtes investi et plus vous vous sentez partie intégrante du gang si vous vous présentez semaine après semaine.

Dans le spectacle, il est associé à la danseuse professionnelle Robin Johnstone.

Hound est-il marié et a-t-il des enfants?

Hound a épousé Beth Johnson en 2007, un an après leur rencontre au Reading Festival.

Le couple s’est marié dans la petite chapelle de mariage blanche de Las Vegas

Mais il a annoncé en octobre 2020 que la paire s’était séparée en avril de cette année.

S’adressant à Twitter, Rufus a écrit: «En avril, Beth et moi avons pris la triste décision de mettre fin à notre mariage.

«Nous aurons toujours beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre.

« Même si nous sommes séparés, nous resterons toujours les meilleurs amis et, comme toujours, notre famille restera notre priorité numéro un. »

Ils ont deux enfants ensemble.