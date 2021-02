BACHELOR Matt James a révélé qu’il «tombait amoureux» de la candidate Rachael Kirkconnell.

Rachael a récemment été prise dans une tempête de réaction de la part des fans de Bachelor Nation pour son histoire «problématique» des médias sociaux.

Qui est la candidate au Bachelor Rachael Kirkconnell?

Rachael est une graphiste de 24 ans de Cumming, en Géorgie.

Sa Bachelier bio lit: « Avec de beaux yeux et une personnalité à la hauteur, Rachael est une amoureuse du sud avec une famille très unie.

« Bien que Rachael dise qu’elle est une romantique sans espoir dans son cœur, elle n’a jamais été amoureuse et pense que Matt est peut-être le gars pour changer cela. »

Rachael « espère que son histoire d’amour sera quelque chose d’énorme et changera sa vie.

« Elle veut revenir sur sa vie quand elle est vieille et avoir l’impression d’avoir tiré le meilleur parti de chaque jour. »

Pour Rachael, peu de choses valent mieux qu’un bon film, du bon vin et des planches de charcuterie.

Sauf peut-être trouver l’homme de ses rêves.

« En fin de compte, c’est l’amour qui rend votre vie plus spéciale que les autres », a-t-elle déclaré.

« La vie peut être dure et vraiment difficile et sombre parfois, mais si vous avez quelqu’un à vos côtés qui vous aime plus qu’ils ne s’aiment eux-mêmes, cela en vaut la peine à la fin. »

Pourquoi y a-t-il des réactions négatives contre Rachael?

Le concurrent de télé-réalité médias sociaux controversés le passé est revenu la hanter comme des images représentant du contenu «insensible au racisme» ont refait surface.

Bachelor Nation a récemment déniché une activité présumée sur les réseaux sociaux du natif de Géorgie.

Sur une photo qui aurait été postée par Rachael, 24 ans, qui a été qualifiée d ‘«offensive», elle peut être vue portant un costume amérindien.

Les fans sont également furieux contre l’engagement passé de la graphiste brune sur Instagram.

Des captures d’écran saisies par les fans montreraient Rachael – qui les fans pensent gagner cette saison de Bachelor – «aimer» une série de photos «racistes» postées par ses amis.

Elle a également été traînée après la refonte des photos de la star de télé-réalité assistant à un « Old South » fête dans une plantation pendant ses années de collège.

Le candidat au baccalauréat a semblé assister à l’événement troublant du Georgia College & State University en 2018.

La cousine de la candidate à la télé-réalité, Anastasia, a insisté sur le fait que Rachael n’était absolument « pas raciste » lors d’une interview exclusive avec The Sun, bien qu’elle ait qualifié les photos de « difficiles à défendre ».

La des réactions violentes ont fait des «ravages» sur la star de télé-réalité car ses parents sont également dans un «état mental terrible» en raison des commentaires durs qu’elle continue de recevoir.

Qui sont les quatre derniers de Matt James?

*** DIVULGACHER ***

Spoiler King Reality Steve a été répandre quelques secrets en prévision du début de la série.

Steve a récemment révélé qui il pensait que les quatre derniers seraient.

Kirkconnell, Michelle Young, Serena Pitt et Bri Springs feront le montage final, selon Steve.

Cependant, il n’est pas aussi sûr que Springs soit dans les quatre derniers.

« Je ne sais pas qui est la 4ème fille, même si on m’a dit que c’était Bri Springs, je n’ai pas obtenu la confirmation dont j’avais besoin », Réalité Steve écrit.

« Mais puisque je vous présente tout ce que l’on m’a dit avant la saison, voilà.

« Si / Quand j’aurai une confirmation solide, je vous ferai savoir si Bri est en fait la 4ème fille. Cela ne veut pas dire qu’elle fini à la 4e place.

« J’essaye juste de te donner les 4 filles qui ont eu des rendez-vous dans leur ville natale. Serena P., Rachael et Michelle l’ont certainement fait. »