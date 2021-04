La candidate à la mairie de Lib Dem de LONDRES, Luisa Porritt, a trois objectifs principaux pour les Londoniens: « l’emploi, les maisons et l’air pur ».

Mme Porritt, 33 ans, est la dirigeante des Camden Lib Dems et la plus jeune de tous les candidats en lice pour renverser Sadiq Khan aux élections du maire de Londres de 2021. Mais qui est-elle et que savons-nous d’elle?

Qui est la candidate à la mairie de Londres, Luisa Porritt?

Luisa Porritt, qui est née et a grandi à Londres, est chef du groupe libéral démocrate sur le Conseil de Camden et était auparavant chef adjointe des députés du parti.

Elle a obtenu un diplôme en histoire de Royal Holloway, Université de Londres en 2008 et a poursuivi un master à Paris.

Mme Porritt est d’origine juive, espagnole, turque, égyptienne et austro-hongroise.

Elle a été députée européenne entre 2019 et 2020 pour les Lib Dems.

Mme Porritt, 33 ans, a déclaré: «J’adore Londres – c’est là que j’ai grandi et cela m’a tellement donné. Mais d’énormes défis, tels que la crise de l’abordabilité et l’impact de Covid-19, signifient qu’il s’agit d’un moment crucial pour Londres.

«La pandémie changera notre ville pour toujours. Nous avons besoin de grandes idées et d’une action urgente pour relever le défi. «

«Qu’il s’agisse de placer des maisons au cœur de la ville ou de réinventer nos grandes rues pour l’avenir, nous pouvons renouveler chaque quartier de Londres pour devenir des lieux de vie et de travail prospères, verts et abordables.»

«En tant que Londonienne de longue date, je sais que notre capitale est résiliente. Avec le leadership, la créativité et la vision appropriés, nous pouvons réinventer notre ville pour le mieux. Si nous réunissons Londres, tout est possible.

Ed Davey, Lib Dem Leader, a déclaré: «Je suis ravi que Luisa Porritt ait été choisie comme candidate à la mairie de Londres. La capitale est confrontée à un moment charnière alors qu’elle cherche à planifier sa reprise du COVID-19 et Luisa a l’énergie et les idées dont nous avons besoin pour remodeler Londres pour le mieux. «

«Après avoir battu les conservateurs à Camden et remporté dans tout Londres aux élections européennes l’année dernière, Luisa sait défier les chances et gagner. En tant que compatriote londonienne, j’ai hâte de sortir et de la soutenir pour qu’elle défie à nouveau toute attente.

Pourquoi Luisa Porritt est-elle candidate à la mairie de Londres?

Ses principales priorités pour Londres sont: « Emplois. Maisons. Air pur. »

Porritt dit dans son manifeste: «Les Londoniens sont incertains quant à l’avenir.

«Ils s’inquiètent pour leur travail, pour combien il est inabordable de vivre ici et pour l’impact de la ville sur l’environnement.

«Faisons de chaque quartier de notre ville un lieu sûr et prospère où vivre et travailler».

Luisa Porritt pourrait-elle être le prochain maire de Londres?

Mme Porritt, ancienne eurodéputée, est à 33 ans la plus jeune des principaux challengers de l’actuel maire Sadiq Khan.

Mais elle est bien à la dérive dans les sondages et fait face au défi de regagner la troisième place des Verts.

Le dernier sondage réalisé par Savanta ComRes place M. Khan en tête avec 41% des voix.

Le candidat conservateur Shaun Bailey est deuxième, mais loin derrière avec 28 pour cent.

Le comte Binface est actuellement au coude à coude avec Laurence Fox à la dernière place.

Le crime ne fait pas partie de ses trois priorités et est éclipsé par son mantra d’emplois, de maisons et d’air pur «parce que ce sont trois besoins fondamentaux des Londoniens qui ne sont pas satisfaits actuellement».