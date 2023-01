Qui est la bombe de Love Island, Ellie Spence ?

ELLIE Spence est sur le point d’entrer dans la villa Love Island en tant que l’une des premières bombes de la série.

L’administratrice du cabinet d’avocats prend une pause dans son travail pour le soleil sud-africain, mais qui est-elle ?

Qui est Ellie Spence ?

Ellie Spence troque son travail de bureau pour Love Island.

Elle a l’habitude de travailler comme administratrice d’un cabinet d’avocats, mais va bientôt le faire en Afrique du Sud.

Le joueur de 25 ans de Norwich doit entrer dans la villa comme l’une des premières bombes de la série.

Parlant de la raison pour laquelle elle participe au programme, Ellie a déclaré: “Je suis célibataire depuis trois ans et la liste est assez sèche, elle est sèche depuis l’année dernière, je ne sais pas ce qui s’est passé, ça n’a tout simplement pas été un grand temps pour moi donc je suis prêt à trouver mon mari.

« J’apporterai du drame, du plaisir et un peu d’imprévisibilité. Je tombe amoureux très vite, mais j’en tombe tout aussi vite.

“Je pourrais littéralement tomber amoureux d’une chaise et puis une semaine plus tard dire, ‘Oh attends, non, c’est une chaise…’

“Je tombe amoureux rapidement parce que je construis le personnage de quelqu’un dans ma tête, puis il respire dans la mauvaise direction et je me dis : ‘Suivant !'”

Ellie Spence est-elle sur Instagram et TikTok ?

Ellie peut être trouvée sur Instagram @elliespennie.

On ne sait pas si Ellie a un compte TikTok.

Qui fait partie du casting de Love Island 2022 ?

Voici une liste complète du line-up actuel :

Olivia Hawkins, 27 ans – Ring girl et actrice de Brighton

Lana Jenkins, 25 ans – Maquilleuse de Luton

Tanya Manhenga, 22 ans – Étudiante et influenceuse de Liverpool

Anna-May Robey, 20 ans – Administrateur de la paie de Swansea

Kai Fagan, 24 ans – Professeur de sciences et d’éducation physique de Manchester

Ron Hall, 25 ans – Conseiller financier d’Essex

Will Young, 23 ans – Fermier du Buckinghamshire

Shaq Muhammad, 24 ans – Agent de sécurité de l’aéroport de Londres

Haris Namani, 21 ans – vendeur de télévision, Doncaster

Tom Clare, 23 ans – Footballeur, Barnsley

Ellie Spence, 25 ans – Administrateur de cabinet d’avocats, Norwich

Tanyel Revan, 26 ans – Coiffeur du nord de Londres

Quand commence Love Island ?

Love Island revient le lundi 16 janvier 2023 à 21h sur ITV2.

L’émission est diffusée tous les soirs de la semaine, sauf le samedi, lorsqu’une émission sur les faits saillants sera diffusée.

L’émission sera également disponible sur ITVX.

L’épisode de la grande finale aura lieu le lundi 13 mars 2023.