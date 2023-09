Qui est la Bentley Girl et pourquoi est-elle à la mode ?

SI vous êtes fan de TikTok, vous avez peut-être rencontré la Bentley Girl en parcourant la populaire application de médias sociaux.

Mais qu’est-ce que la publicité virale Bentley ASMR et qui est la femme Citroën qui a abattu la Bentley Girl ? Voici tout ce que vous devez savoir.

La publicité Bentley ASMR est devenue virale sur les réseaux sociaux

Qu’est-ce que la publicité virale Bentley ASMR ?

En 2023, la publicité ASMR a fait surface, montrant un mannequin vêtu d’une robe noire présentant certains des nombreux détails de l’une des voitures de luxe de Bentley – mais ce n’était pas tout.

La publicité était également accompagnée des sons satisfaisants de l’ASMR, qui est depuis passé à TikTok et est devenu un succès viral.

ASMR signifie « réponse méridienne sensorielle autonome ».

Il décrit la sensation que vous pouvez ressentir en entendant certains sons ou en voyant certains visuels.

Les gens décrivent souvent cette sensation comme des picotements qui commencent autour de la tête et descendent dans le dos, bien que chacun réagisse différemment.

Dans le clip, on peut voir le modèle tapoter et effleurer les nombreux détails de la voiture de luxe, créant des sons ASMR, tout en chuchotant le mot « Bentley ».

On ne sait pas exactement d’où provient la vidéo, mais des copies du clip ont été partagées sur TikTok et les vidéos portant le hashtag #ASMRBentley ont reçu des millions de vues sur la plateforme de médias sociaux.

Qui est la femme Citroën qui a abattu la Bentley Girl ?

Suite à la vidéo à succès, un certain nombre de personnes ont réalisé leurs propres parodies du clip, notamment l’épouse Citroën.

On ne sait pas d’où vient la vidéo exacte, mais des copies montrent une femme refaisant le clip viral.

Dans les clips, on peut voir la femme agiter et tapoter la voiture, ainsi que montrer les nombreux détails de sa Citroën, tout comme dans l’original – fournissant l’élément viral ASMR et laissant les téléspectateurs de TikTok hystériques.

En conséquence, les clips ont été visionnés, partagés et aimés sur les réseaux sociaux – une vidéo ayant été visionnée par plus d’un million d’utilisateurs.

De même, le couple fou d’automobile Jon et Amy Coupland, du Lincolnshire, a créé sa propre version en utilisant une voiture Proton.

D’autres variantes sur le même thème présentent un certain nombre de véhicules différents, dont le Ford Transit.