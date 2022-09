Qui est la baronne Warsi, pourquoi a-t-elle démissionné du gouvernement, qui est son mari et quelle est sa fondation ?

La baronne Sayeeda Warsi est entrée dans l’histoire en tant que première femme à entrer au cabinet.

Mais pourquoi a-t-elle démissionné, avec qui est-elle mariée et a-t-elle des enfants ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Qui est la Baronne Sayeeda Warsi ?

Sayeeda Hussain Warsi, baronne Warsi, est une avocate, femme politique et membre de la Chambre des Lords britannique qui a été coprésidente du Parti conservateur de 2010 à 2012.

Elle a été la première femme musulmane à siéger au cabinet.

La baronne Warsi est née dans le Yorkshire le 28 mars 1971 d’immigrants pakistanais en tant que deuxième de cinq filles.

Warsi a fait ses études au Birkdale High School, au Dewsbury College et à l’Université de Leeds.

Elle a fréquenté le College of Law de York et a ensuite complété sa formation juridique professionnelle auprès du Crown Prosecution Service et du Home Office Immigration Department.

Après avoir obtenu son diplôme d’avocate en 1996, elle a travaillé pour le député conservateur de Dewsbury, John Whitfield, chez Whitfield Hallam Goodall Solicitors – où elle a ensuite ouvert un cabinet à Dewsbury.

En 2004, elle a renoncé à son salaire de 130 000 £ en tant qu’avocate pour se présenter au Parlement.

Malgré sa défaite, elle a prêté serment en tant que baronne Warse de Dewsbury en 2007, lui permettant de monter au cabinet fantôme et de devenir présidente du parti conservateur, avec une responsabilité spécifique pour les villes.

En rejoignant la Chambre des Lords, elle en devient la plus jeune membre.

Pourquoi la baronne Sayeeda Warsi a-t-elle démissionné du gouvernement ?

Le 5 août 2014, la baronne Warsi a démissionné du gouvernement, décrivant la position de David Cameron sur la politique Israël-Gaza comme “moralement indéfendable”.

Dans sa lettre de démission, Warsi a écrit que “l’approche et le langage du gouvernement britannique pendant la crise actuelle à Gaza sont moralement indéfendables, ne sont pas dans l’intérêt national britannique et auront un impact négatif à long terme sur notre réputation internationale et nationale” et qu’il n’était « pas conforme à l’État de droit et à notre long soutien à la justice internationale ».

Elle a affirmé que la Grande-Bretagne ne jouait un rôle dans la paix au Moyen-Orient que si elle agissait en tant qu ‘”intermédiaire honnête”, ce qu’elle a affirmé avoir refusé.

Après avoir démissionné, elle a exigé que le gouvernement impose un embargo sur les armes à Israël, affirmant qu’il avait tué 2 000 personnes en seulement quatre semaines.

S’exprimant à ce sujet, elle a déclaré: “Cela me révolte que le gouvernement britannique continue d’autoriser la vente d’armes à un pays, Israël, qui a tué près de 2 000 personnes, dont des centaines d’enfants, au cours des quatre dernières semaines seulement. Les armes les exportations vers Israël doivent cesser.”

Sa démission a mis en évidence les divisions du cabinet sur la politique étrangère et a été considérée comme un coup dur pour David Cameron.

La baronne Sayeeda Warsi est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Elle est mariée à Iftikhar Azam et vit avec lui à Wakefield avec leurs cinq enfants.

Elle a épousé Iftikhar en 2009 lors d’une cérémonie musulmane traditionnelle chez ses parents à Dewsbury.

Elle a divorcé de son ancien mari en 2007 après 17 ans de mariage arrangé.

En décembre 2016, le couple est apparu pour un rôle de caméra dans la sitcom Citizen Khan de BBC One.