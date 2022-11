Qui est Kymberly Herrin ? 5 choses à propos du défunt modèle Playboy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Columbia Pictures / Everett Collection

Kymberly Herrin était une actrice et mannequin de couverture de Playboy qui est devenue célèbre dans les années 1980.

Elle a également joué dans plusieurs vidéoclips à succès avec des groupes de musique populaires à cette époque.

Le 16 novembre 2022, la nouvelle a éclaté que la beauté blonde était décédée tragiquement en octobre de la même année.

Actrice et mannequin Kymberly Herrin a fait battre de nombreux cœurs pendant ses jours de gloire dans les années 1980, surtout quand elle est apparue dans chasseurs de fantômes en 1984. Elle est née le 2 octobre 1957 et est malheureusement décédée le 28 octobre 2022. Au milieu de la douloureuse nouvelle de sa mort, voici cinq choses à savoir sur Kymberly et sa carrière réussie dans le divertissement.

1. Kymberly Herrin est apparue dans “Ghostbusters”

En 1984, Kymberly profitait de son succès grâce au mannequinat et au théâtre. Cette année-là, elle est apparue dans le film à succès chasseurs de fantômes aux côtés de Harold Ramis, Bill Murrayet Dan Aykroyd. La beauté blonde a joué le rôle du Dream Ghost qui a rendu visite au personnage de Dan, Ray, pendant son sommeil.

2. Elle était un modèle de couverture ‘Playboy’

En plus de sa carrière d’actrice, Kymberly était un modèle très réussi. Elle est apparue sur plusieurs Playboy couvre y compris le numéro de septembre 1982, ainsi que le numéro de septembre de l’année suivante. En mars 1981, Playboy a officiellement couronné sa Playmate du mois et a présenté une interview avec elle où elle a révélé ses autres talents.

Kymberly a déclaré au point de vente à l’époque qu’elle jouait de la flûte, ainsi que de la guitare. “J’avais l’habitude de faire du vélo là-bas quand j’étais étudiant au Santa Barbara City College et de me garer à côté d’un tunnel en fibre de verre. Je m’asseyais là, là où je pouvais regarder le soleil se coucher sur le Pacifique, et pointais ma flûte dans le tunnel. Des gens passaient, différents couples, et je jouais de la musique pour les adapter », a-t-elle déclaré à l’époque. “Si c’était un homme et une femme plus âgés, peut-être dans la cinquantaine, je jouerais quelque chose comme ‘Moon River’. Quand un jeune couple passait, ou peut-être une fille marchant seule, je jouais quelque chose de contemporain comme “La fille d’Ipanema”. J’aime être seul avec ma flûte. Les gens qui jouent de la musique ne sont jamais vraiment seuls.

3. Kymberly est décédé en octobre 2022

La nouvelle de la mort de la starlette a éclaté le 16 novembre 2022, quelques semaines seulement après la mort de Kymberly le 28 octobre 2022, à l’âge de 65 ans, selon Poste de New York. Sa nécrologie a été publiée par le Presse d’actualités de Santa Barbara, mais ils n’ont pas révélé la cause de sa mort. “Si vous êtes si ému, veuillez faire un don à la mémoire de Kym à l’American Cancer Society pour faire avancer la recherche sur la prévention et le traitement du cancer du sein”, lit-on dans la nécrologie. Sa nièce, Thérèse Ramírez, a également confirmé la mort de Kymberly via une publication sur Facebook le 28 octobre 2022. « Ils sont tous ensemble maintenant. Tante Kymberly Herrin. Je t’aime”, a-t-elle légendé la photo de la défunte actrice et d’autres membres de la famille.

4. Elle a joué dans un clip vidéo ZZ Top

Kymberly avait de nombreux talents, comme mentionné ci-dessus, mais elle aimait particulièrement la musique. En 1983, le groupe de rock ZZ Top a sorti sa chanson à succès intitulée “Legs”, et a ensuite publié un clip vidéo pour le morceau. Kymberly a joué dans le clip vidéo à l’époque, qui a également remporté un MTV Music Award pour la meilleure vidéo de groupe en 1984. Vous pouvez voir Kymberly dans la vidéo populaire ci-dessus, car c’est elle qui porte un haut court rouge vif, une mini-cuir jupe et collants résille.

5. L’étoile décédée aimait voyager

Lorsque Kymberly ne travaillait pas sur l’ensemble des vidéoclips et des films, elle était occupée à parcourir le monde. Selon la nécrologie, elle aimait voyager et a même passé du temps à naviguer sur un “yacht de 75 pieds” pendant de nombreuses années de sa vie. Certains des endroits qu’elle a traversés comprenaient la côte californienne, le canal de Panama, la mer de Cortez, Baja et les Caraïbes. La dame talentueuse bien-aimée laisse dans le deuil sa mère Billie Dodsonson frère, Marc Herrinnièces Theresa Ramirez et Stéphanie Rossneveux Brandon Herrin & Trevor Triegor.