Qui est Kristen Welker ? | Le soleil

BROADCASTER Kristen Welker est connue pour avoir ancré des segments sur The Today Show et NBC News.

Le réseau susmentionné l’a également choisie pour succéder à Chuck Todd en tant qu’hôte de Meet the Press.

Kristen Welker photographiée au dîner des correspondants de la Maison Blanche 2023 Crédit : Getty

Qui est Kristen Welker ?

Née le 1er juillet 1976, Kristen Welker est une journaliste de télévision américaine de Philadelphie.

Après avoir obtenu son diplôme du Harvard College, Kristen a occupé des postes chez les filiales locales d’ABC et de NBC, WLNE-TV, KRCR-TV et WCAU.

En 2010, elle est devenue correspondante sur la côte ouest pour NBC News.

En décembre 2011, elle a été nommée l’une des correspondantes du réseau à la Maison Blanche.

Le 10 janvier 2020, le réseau a annoncé Kristen comme co-animatrice de l’édition du week-end de The Today Show.

Par coïncidence, elle a fait un stage pour le programme du matin pendant son séjour à Harvard en 1997.

Tout en citant feu Barbara Walters comme source d’inspiration, Kristen se souvient avoir voulu être journaliste depuis la sixième année.

« J’étais en sixième. J’adorais les informations télévisées. Je reconnais que j’étais aussi en admiration devant Barbara Walters interviewant Patrick Swayze et dansant avec lui », a-t-elle déclaré au Philadelphia Inquirer.

Avec qui Kristen est-elle mariée ?

Le 4 mars 2017, Kristen s’est mariée avec le responsable marketing John Hughes.

Le couple s’est fiancé à l’automne 2016, alors que le premier couvrait les élections de cette année-là.

La présentatrice a exprimé sa surprise face au timing de John et à la façon dont il a pu planifier sa proposition en fonction de son emploi du temps chargé.

« C’est la chose la plus impressionnante de toutes. Je suis tellement reconnaissante qu’il ait pu trouver cette fois », se souvient-elle.

Kristen Welker est une présentatrice de l’édition du week-end de The Today Show Crédit : Getty

« Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il a été question de m’envoyer hors de la ville ce jour-là.

« Je veux dire, nous passerons parfois jusqu’à un mois sans nous voir.

« Quand nous sommes ensemble, nous faisons de l’autre la priorité. »

En juin 2021, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble; une fille nommée Margot.

Comment puis-je regarder Meet the Press ?

Tous les dimanches à 10h30, Meet the Press diffuse un nouvel épisode via NBC.

Le 4 juin 2023, le réseau a nommé Kristen en remplacement de Chuck Todd dans la série susmentionnée.

« C’est vraiment l’honneur de ma vie », a déclaré le diffuseur à ses co-animateurs d’aujourd’hui, Savannah Guthrie et Hoda Kotb.

« Meet the Press est l’une des émissions politiques les plus importantes de l’histoire.

« Je me sens tellement reconnaissant et humble envers tous ceux qui ont construit cet incroyable héritage.

« Je pense à Martha Rountree, Tim Russert, et bien sûr, mon mentor Chuck Todd, qui m’a appris à peu près tout ce que je sais sur la politique.

« Je suis tellement chanceux, fier et je me sens tellement humble qu’après près d’une décennie à servir de modérateur d’un travail extraordinaire, Chuck est celui qui me passe le relais. »

Concernant son départ et la prise de contrôle de Kristen, Chuck a commenté : « J’ai eu le privilège de travailler avec elle depuis essentiellement son premier jour et permettez-moi de dire qu’elle est la bonne personne au bon moment.

« C’est exactement comme ça que j’ai toujours espéré que ça se terminerait, que je lui passerais le relais. »