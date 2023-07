Qui est Kristen Kish ? En savoir plus sur le nouvel hôte de ‘Top Chef’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Frank Micelotta/PictureGroup pour National Geographic/Shutterstock

Kristen Kish animera la saison 21 de « Top Chef » de Bravo après la sortie de Padma Lakshmi

Kristen a remporté la saison 10 de « Top Chef » et a été jugée plusieurs fois dans l’émission

Kristen a déjà sa propre émission National Geographic, qui a été créée au printemps 2023

Padma Lakshmi a annoncé qu’elle quittait Bravo’s Excellent chef après l’avoir hébergé pendant les 17 dernières années dans une publication du vendredi 2 juin 2023 sur Instagram. « Après une longue introspection, j’ai pris la décision difficile de quitter Top Chef », a commencé Padma, 52 ans. « Ayant terminé une glorieuse 20e saison en tant qu’animateur et producteur exécutif, je suis extrêmement fier d’avoir participé à la construction d’une émission aussi réussie et de l’impact qu’elle a eu dans le monde de la télévision et de la gastronomie. »

« Après 17 ans, de nombreux acteurs et équipes sont comme une famille pour moi et travailler à leurs côtés me manquera beaucoup », a-t-elle poursuivi avant d’annoncer qu’elle prévoyait de consacrer plus de temps à sa série, Goûtez la nation, et ses autres « activités créatives ». Environ cinq semaines après l’annonce choquante de Padma, son remplaçant a été annoncé : Saison 10 Excellent chef gagnant Kristen Kis. Lisez la suite pour en savoir plus sur le nouveau Excellent chef hôte, Kristen Kish, ci-dessous.

C’est officiel – Kristen Kish a été nommée animatrice de #Excellent chef. Préparez vos couteaux alors que la saison 21 se dirige vers le Wisconsin ! 🔪 pic.twitter.com/FST1J2RPQk — Bravo TopChef (@BravoTopChef) 11 juillet 2023

Kristen l’a appelée « Top Chef » en organisant un concert « Full Circle Moment »

Kristen, 40 ans, était ravie de partager la nouvelle de son nouveau Excellent chef travail d’hébergement. Une fois la nouvelle connue, elle s’est rendue sur Instagram pour exprimer sa gratitude et son enthousiasme. « Je suis tellement ravie de revenir à Top Chef », a-t-elle commencé dans une vidéo du 11 juillet 2023 qu’elle a partagée, qui peut être vue ci-dessus. «Revenir de cette nouvelle manière est nouveau et excitant. C’est aussi familier et cela ressemble un peu à un retour aux sources et à un moment de boucle complète pour moi.

« Je suis très heureux de faire la connaissance d’un groupe incroyable de chefs, de m’asseoir à côté [judges] À M [Colicchio] et Gaëlle [Simmons], et de retrouver de nombreux invités qui sont devant et hors caméra dans la production », a poursuivi Kristen. « Je suis encore un peu à court de mots, mais je promets que je les trouverai dans la saison 21, car nous sommes tous présentés à un nouveau groupe incroyable de chefs. »

Padma approuve son remplacement, car elle a félicité Kristen pour son nouveau concert le jour où la nouvelle est sortie. « Je suis tellement fière de toi @KristenLKish et je suis ravie que tu me remplaces sur @BravoTopChef !!! » elle tweeté avec une photo du couple posant. « Je serai d’enracinement pour vous et toute notre équipe la saison prochaine. Toutes nos félicitations!!! »

Kristen est adoptée

Kristen est née en Corée du Sud en 1983 mais a été adoptée par sa famille, qui réside dans le Michigan, alors qu’elle avait 4 mois, par Nous hebdomadaire. Peu de temps avant d’annoncer son nouveau rôle, Kristen est retournée dans son pays d’origine pour passer du temps avec sa famille, composée de sa mère, de son père et de son frère. Découvrez leur réunion de famille ci-dessus!

Kristen est mariée depuis 2021

Kristen a marché dans l’allée avec sa fiancée Bianca Dusic le 18 avril 2021. « J’ai mis de beaux vêtements (mon blazer préféré), nous nous sommes dirigés vers notre arrière-cour avec nos propres vœux écrits à la main, nous avons eu notre famille avec nous (virtuellement), nous sommes devenus tout sceptiques, et NOUS AVONS FAIT LA DAMN CHOSE, ” le célèbre chef a annoncé dans un post Instagram supprimé depuis après leurs noces, par AUJOURD’HUI.

Bianca vient d’Australie et, malheureusement, sa famille n’a pas pu quitter le pays en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus. « Nous avons décidé que si se marier était ce qui était le plus important, c’est ce que nous ferions, juste un peu différemment. Notre famille était avec nous sur Zoom, 17 h 00 HNE le dimanche 18 et 7 h 00 lundi matin à Melbourne », a déclaré Kristen AUJOURD’HUI à l’époque. « En fin de compte, nous avions notre famille (et nous faisions) ce qui était le plus important pour nous dans notre maison. Petit et intime est notre style; c’était juste encore plus petit (bien que différent), mais plus parfait que nous n’aurions jamais pu l’imaginer.

Bien que l’Instagram de Bianca soit privé, sa biographie révèle qu’elle est une hypnothérapeute certifiée, une praticienne de la respiration et de l’EFT, une thérapeute en régression des vies antérieures et enfin une coach en santé holistique. Voilà tout à fait le résumé!

Kristen et Bianca ont annoncé leurs fiançailles en septembre 2019. Kristen a également fait l’éloge de sa femme le jour de son anniversaire juste une semaine avant de se marier. « Vous serez toujours ma raison de croire en ce genre d’amour qui étreint l’âme, le travail qu’il faut pour grandir et entretenir cela, pour rencontrer quelqu’un tout au long du chemin, et pour permettre à chacun d’être sa propre belle et ‘travail en cours « moi », a-t-elle écrit dans l’hommage émouvant. «Je ne crois pas souvent à la chance, mais quelle chance ai-je que vous m’ayez choisi. Je t’aime pour tous nos chapitres et les fins éternelles, « à suivre ». Joyeux anniversaire mon amour @b4bianca ».

Kristen a un spectacle National Geographic

la série National Geographic de Kristen, Restaurants du bout du mondea fait ses débuts en mars 2023. L’émission suit Kristen alors qu’elle parcourt le monde pour apprendre « des chefs qui surmontent les formidables défis nécessaires pour servir des repas mémorables dans les avant-postes les plus reculés de la Terre ».

« Je suis heureuse, désireuse et capable d’aller dans ces endroits et d’être une éponge, qu’on me dise quoi faire », a déclaré Kristen. Crochet intérieur en avril 2023. « Nous cuisinons des aliments, nous utilisons peut-être des ingrédients auxquels je suis habitué, mais nous voyageons loin pour les atteindre. J’ai beaucoup à apprendre pour m’intégrer. Ma ligne de base a toujours été qu’il ne s’agissait pas de moi. Mon travail est d’être un véhicule pour aider quelqu’un d’autre à raconter son histoire.

Kristen a sa propre gamme d’apéritifs

Kristen s’est associée à la société Asian American Spirits Yobo en 2022 pour créer une gamme d’apéritifs « inspirés par une identité coréenne américaine en évolution », par BEVNET.

« Je suis ravie de dévoiler ma gamme d’apéritifs inspirés par ma passion pour la nourriture, les nombreux voyages de ma vie et mon héritage coréen américain », a déclaré Kristen dans un communiqué en octobre 2022. « Une famille de quatre apéritifs, chacun avoir sa propre histoire à raconter en tirant des souvenirs et des moments spécifiques que je chéris. C’est un honneur de partager mes histoires avec vous.

