Qui est Kody Brown de Sister Wives ?

La famille polyamoureuse massive et chamailleuse de KODY Brown est au centre de la populaire émission de télé-réalité Sister Wives.

Voici la vérité sur le patriarche.

Qui est Kody Brown ?

La personnalité de la télévision est au centre de l’émission TLC depuis ses débuts en 2010.

Brown, originaire du Wyoming, s’est marié pour la première fois en 1990 avec Meri Brown.

Plus tard, ils ont divorcé, mais seulement pour que Kody puisse épouser Robyn, la star de Sister Wives, et adopter ses enfants.

Le premier épisode de Sister Wives a montré que les acteurs de l’émission discutaient de ce qu’ils avaient fait avant de se joindre.

Kody n’a pas précisé ce qu’il faisait avant de rejoindre l’émission, cependant, il a laissé entendre qu’il était dans la publicité et les ventes.

Combien d’enfants a Kody Brown ?

Kody a 18 enfants et deux petits-enfants.

Janelle et Christine sont chacune mère de six enfants et Robyn est mère de cinq enfants.

Trois des enfants de Robyn étaient issus d’un précédent mariage et ont été adoptés par Kody.

Meri, la première épouse, a un enfant avec Kody.

Kody a 18 enfants et deux petits-enfants

Combien de femmes a Kody Brown ?

Au moment de la rédaction, Kody a une femme – Robyn.

Après 25 ans de mariage, la star de Sister Wives, Christine Brown, a confirmé qu’elle s’était séparée de son mari, Kody Brown, en novembre 2021.

Janelle était la prochaine à annoncer qu’elle quittait son mari en décembre 2021 avec Meri peu de temps après en janvier 2023.

Lui et Robyn – sa quatrième et actuellement unique épouse – ont été vus avec une autre femme à Las Vegas.

Les fans se sont demandé si la femme pourrait être un nouveau prétendant potentiel pour le père de 11 enfants.





« S’habiller pour un rendez-vous galant est très important, même si vous allez juste faire un tour en voiture en écoutant vos chansons préférées ! » elle a écrit.

« Adoptez le sexy !

Kody n’était pas photographiée dans son message.