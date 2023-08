Qui est Kirsten Elwin ? Apprenez à connaître la star de la saison 25 de « Big Brother » – Hollywood Life

Voir la galerie





Les 17 invités ont emménagé dans le Grand frère maison, et la première expulsion se profile à l’horizon. Kirsten Elwin est l’une des nouvelles candidates de la saison 25, et elle a de la beauté et cerveaux.

Kirsten est déjà sur le billot dès la sortie de la porte. Cependant, elle est déterminée à rester dans le jeu par « tous les moyens possibles ». Voici ce que vous devez savoir sur Kirsten au cours de la saison.

Kirsten est allée à l’université à 17 ans et a étudié la biologie cellulaire et moléculaire. Elle travaille maintenant comme biologiste moléculaire. Elle a révélé dans le Grand frère première de la saison 25 qu’elle a fait beaucoup de recherche sur le cancer qui « a provoqué l’expansion d’un vaccin majeur ». Elle est également une fondatrice active d’une startup de maillots de bain.

Kirsten est devenue la deuxième candidate à l’expulsion lors de la première.

Lors de la deuxième compétition de la première, qui se déroule dans l’Humiliverse, Kirsten est arrivée à la dernière place. Cela a conduit Kirsten à devenir la deuxième candidate à l’expulsion. Champs Jared, Félicia Canonet Cory Würtenberger sont également candidats à l’expulsion. Tout en parlant à la caméra pendant la Flux en direct 24h/24 et 7j/7, Kirsten a promis de « traverser cette situation dans laquelle je me suis en quelque sorte mise, pour être honnête. Si ce ne sont pas les conséquences de mes propres actions. Mais je vais sortir du bloc par tous les moyens possibles, et je serai ici la semaine prochaine à 100%. »

Kirsten est actuellement basée à Houston, au Texas. Cependant, elle est originaire de l’île caribéenne de la Dominique.

Kirsten aime voyager.

Quand elle ne travaille pas, Kirsten aime voyager. Elle a visité son pays d’origine, la Dominique, Trinité-et-Tobago, et a traversé l’Atlantique jusqu’en Corse pour des vacances.

Kirsten a déjà un plan si elle gagne Grand frère.

Lors de sa première visite à la salle du journal, comme on le voit dans L’exclusivité avec Sharon Tharp’s Dans la vidéo « First Impressions of the New Cast », Kirsten a déclaré qu’elle était venue dans ce pays « à la poursuite du rêve américain avec ma famille ». Elle a vu sa famille travailler et lutter au fil des ans. « Je pense qu’en ce moment, il est plus important pour moi d’aider ceux qui m’entourent à se rendre dans des endroits corrects et à pouvoir vivre une vie plus heureuse et plus confortable en Amérique. Je veux donc vraiment aider les membres de ma famille et certaines personnes à l’étranger qui n’ont pas certaines des choses que nous avons ici.

