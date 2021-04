Un homme de 20 ans aurait été tué après qu’une policière lui a tiré accidentellement sur lui alors qu’il tentait d’utiliser un Taser à Minneapolis.

La flic senior qui aurait abattu et tué Daunte Wright le 11 avril 2021, a été identifiée comme un vétéran de 25 ans de la force Kimberly Potter.

Le Brooklyn Center a été identifié comme étant Kimberly Potter Crédits: Getty

Qui est Kimberly Potter?

L’officier de police du Brooklyn Center a été identifié comme étant Kimberly Potter, un vétéran de 25 ans de la force, qui aurait tiré avec son arme en essayant d’utiliser un Taser après que Wright, 20 ans, ait été arrêté.

Potter, 48 ans, aurait été placé en fonction administrative, tandis que le service de police du Brooklyn Center fait face à des appels pour qu’elle démissionne.

Le Star Tribune rapporte qu’elle est mère de deux fils adultes et qu’elle a rejoint la police du Minnesota en 1995 à l’âge de 22 ans.

Elle aurait également fait partie de l’équipe de négociation pendant son mandat au département.

Pourquoi Kimberly Potter a-t-il tiré sur Daunte Wright?

Les images de Bodycam ont révélé le moment où Wright a été tué lors d’un arrêt de la circulation de routine.

Selon une déclaration du département de police du Brooklyn Center, Wright a été arrêté pour une infraction au code de la route.

Les agents ont tenté de le mettre en garde à vue lorsqu’ils ont découvert qu’il avait un mandat en suspens.

En remontant dans sa voiture, l’un des policiers l’a abattu.

La mère de Wright en sanglots, Katie, a raconté à une foule comment son fils l’avait appelée pour lui dire qu’il avait été arrêté par la police à cause d’un assainisseur d’air sur son rétroviseur.

Elle a dit avoir entendu des agents dire à son fils de poser son téléphone, puis l’appel a pris fin.

Peu de temps après, la petite amie de son fils lui a dit qu’il avait été abattu.

Elle a déclaré aux journalistes: «Tout ce qu’il a fait, c’est d’avoir des assainisseurs d’air dans la voiture et ils lui ont dit de sortir de la voiture.

« Il est sorti de la voiture et sa petite amie a dit qu’ils lui avaient tiré dessus. »

Daunte Wright, 20 ans, a été tué lors d’un contrôle routier de routine

Qu’a dit le chef de la police Tim Gannon?

Le 12 avril 2021, Tim Gannon, le chef de la police du Brooklyn Center Minnesota, a décrit la fusillade mortelle comme « une décharge accidentelle », lors d’un point de presse.

Après avoir regardé les images de la caméra corporelle, il a déclaré: « Cela me semble, d’après ce que j’ai vu et la réaction et la détresse des policiers immédiatement après, qu’il s’agissait d’une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright. »

Il a dit que l’officier qui avait tiré le coup mortel avait eu l’intention d’utiliser un Taser – pas une arme de poing.

Il a ajouté que l’officier « ne reprendra pas ses fonctions tant que l’enquête n’aura pas suivi son cours ».

Il a déclaré que l’enquête en était à ses débuts et était basée sur un examen préliminaire par la police des preuves vidéo.