ELON Musk est l’homme le plus riche du monde, mais il semble que l’esprit d’entreprise soit de famille.

Son frère Kimbal est également un millionnaire autodidacte à part entière. Mais qui est-il et quelle est sa valeur nette ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Kimbal Musk est le frère d’Elon Musk Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Kimbal, le frère d’Elon Musk ?

Né le 20 septembre 1972, Kimbal Musk, le frère d’Elon Musk, est un chef et un entrepreneur.

Il a également une sœur nommée Tosca.

Les frères et sœurs ont grandi à Pretoria, en Afrique du Sud, avec les parents Errol et Maye.

Selon les rapports, la famille Musk menait une vie très confortable, les frères et sœurs Musk partant fréquemment en vacances et fréquentant des écoles privées tout au long de leur enfance.

Kimbal possède le groupe The Kitchen – une chaîne de restaurants située dans le Colorado, Chicago et Indianapolis.

Chacun des restaurants The Kitchen fait don d’un pourcentage de ses ventes pour aider à planter des jardins d’apprentissage dans la communauté locale.

Fin 2015, The Kitchen Community avait construit 260 jardins d’apprentissage à Chicago, Denver, Los Angeles et Memphis.

Il est également cofondateur et président de Big Green, une organisation à but non lucratif qui construit des salles de classe en plein air à travers l’Amérique, et de Square Roots, une entreprise d’agriculture urbaine à New York.

En 2012, Big Green a construit 26 jardins d’apprentissage dans le Colorado, 16 à Chicago et 12 autres aux États-Unis.

Kimbal a également cofondé la société de logiciels Zip2 avec Elon en 1995, qui a été vendue à Compaq pour plus de 300 millions de dollars quatre ans plus tard.

Il siège actuellement aux conseils d’administration de SpaceX et de Tesla – dont son frère Elon est l’actuel PDG, et est actionnaire de ce dernier.

En février 2021, Kimbal a vendu 30 000 actions de Tesla d’une valeur de 25 604 000 $.

Juste un jour avant, Elon Musk avait publié un sondage sur Twitter lui demandant s’il devait vendre 10 % de ses actions Tesla.

À la suite de ce sondage, Elon a vendu des milliards de dollars d’actions Tesla et le cours de l’action a chuté.

Et son travail n’est pas passé sans reconnaissance, en 2018 Kimbal a été nommé Entrepreneur social mondial de l’année par le Forum économique mondial.

Quelle est la valeur nette de Kimbal Musk ?

Selon Forbes, Kimbal vaut 700 millions de dollars.

Remarquablement, ce n’est qu’une fraction de la valeur nette d’Elon – 215,4 milliards de dollars.

Depuis 2022, Elon Musk est numéro un sur la liste Forbes 400 et numéro un sur la liste des milliardaires mondiaux de Forbes.

Qui est la femme de Kimbal Musk ?

Kimbal a épousé la militante écologiste Christiana Wyly en avril 2018.

La femme de 34 ans est la fille de l’ex-milliardaire Sam Wyly, qui figurait chaque année sur la liste américaine des riches de Forbes jusqu’en 2010, date à laquelle il a été accusé de fraude fiscale.

Elle était auparavant en partenariat civil avec le chanteur britannique Skin, le chanteur principal du groupe de rock Skunk Anansie.

Kimbal était auparavant marié à l’artiste Jen Lewin et le couple a travaillé ensemble pour créer The Kitchen.

Kimbal Musk a-t-il des enfants ?

Kimbal a trois enfants – Luca Musk, August Musk et Stella Musk.

Kimbal n’a pas d’enfant avec Christiana.