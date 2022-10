Qui est Kevin Lane ? | Le soleil

KEVIN LANE a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Robert Magill.

Cependant, Lane affirme qu’il n’est pas coupable de cet acte et dans l’espoir que sa peine soit annulée, il a écrit un livre intitulé Fitted Up And Fighting Back.

Qui est Kevin Lane ?

Kevin Lane a été condamné à perpétuité pour un meurtre commis en 1994.

Après deux procès, il a été reconnu coupable par un verdict majoritaire du meurtre de Robert Magill via un contrat de tournage dans le Hertfordshire.

Robert Magill était connu pour son implication dans des rackets de protection et après son meurtre, des témoins ont vu deux hommes masqués s’enfuir dans une BMW rouge.

La BMW prétendument en fuite a été retrouvée et une empreinte de paume correspondant à Lane a été trouvée sur un sac poubelle trouvé dans le coffre.

Kevin Lane a écrit un livre en prison dans sa tentative de prouver son innocence Crédit : BBC

Kevin Lane n’était pas le premier suspect mais c’était Roger Vincent et David Smith.

Cependant, en 1995, à la suite du développement de l’empreinte palmaire, Vincent et Lane ont été accusés de meurtre et Vincent a été acquitté lors d’un procès ultérieur.

Lane et Smitted ont été condamnés à perpétuité en 2005 après avoir été reconnus coupables du meurtre de David King, un informateur présumé de la police.

Les deux hommes ont nié leur implication dans le meurtre de Magill et dans son livre, Lane révèle quelques détails sur les cas.

Il a révélé que des documents y étaient tenus secrets en vertu de la réglementation sur l’immunité d’intérêt public qui montrent les détails des conversations de Vincent avec l’un des enquêteurs, qui s’est également retrouvé en prison.

Il souligne également une similitude entre les deux meurtres en écrivant : “Dans le meurtre de Magill, un témoin décrit l’un des hommes souriant effrontément alors qu’il s’éloignait de la scène.

“Dans le meurtre de King, un témoin fait référence à l’un des tueurs qui “agite un salut” dans sa direction alors qu’il changeait de véhicule.”

Il mentionne également en détail DS Chris Spackman qui a été emprisonné en 2003 pour avoir comploté pour voler 160 000 £ à la police du Hertfordshire – cet argent a été saisi à des criminels.

Lane et Spackman s’étaient déjà rencontrés quand il avait 21 ans.

Spackman a arrêté Lane après avoir été connecté à une opération de sonnerie de voiture.

Les actes criminels de Spackman l’ont rendu peu fiable dans les affaires dans lesquelles il était auparavant impliqué, avec Robert Evans, qui était l’avocat des hommes impliqués dans l’affaire, en disant: “À mon avis, les récits de M. Spackman dans l’interview montrent une histoire de malhonnêteté et des antécédents de falsification ou de falsification de casier judiciaire dans des affaires dans lesquelles il a été impliqué.”

Combien de temps Kevin Lane a-t-il passé en prison ?

Dans son livre, Lane mentionne des moments où il a atterri derrière les barreaux pour des infractions mineures, cependant, il affirme qu’il est innocent du meurtre de Magill.

Il a dit qu’il ne serait pas raisonnable d’utiliser la voiture qu’il conduisait sa famille quelques jours auparavant comme véhicule d’évasion.

Les empreintes digitales de son fils ont également été retrouvées dans la voiture, alors qu’il écrivait: “Ne serait-il pas tout simplement incroyable que je choisisse une voiture avec laquelle j’avais conduit ma famille quelques jours auparavant?”

Il a également noté qu’il avait été expliqué qu’il était “un homme extrêmement dangereux qui a sans aucun doute commis d’autres meurtres” lors du procès au cours duquel les détectives se sont entretenus avec le tribunal.

Lane a été libéré de prison en 2015, cependant, il est revenu en 2020 après son arrestation pour une accusation de voies de fait simples.

Qu’a dit Kevin Lane ?

Kevin Lane a expliqué comment, alors que la crise de Covid-19 frappe le monde, une plus grande sensibilisation à la santé mentale a été faite.

Le fait d’avoir été incarcéré pour un meurtre qu’il prétend ne pas avoir commis l’a rendu furieux parce que les gens ne font pas attention à la santé mentale d’un prisonnier.

Les prisonniers sont non seulement enfermés sans nulle part où aller pendant un confinement à cause d’une pandémie, mais ils sont enfermés pendant de nombreuses années, certains pour le reste de leur vie.

Il a déclaré: “La crise de Covid-19 a signalé des inquiétudes pour la santé mentale du public en raison du confinement à la maison.

« Vraiment ! Je me demande ce qu’ils pensent être enfermé dans un cercueil en béton pendant des années et des années sur une personne ?