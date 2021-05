KENZIE Wheeler est l’un des cinq meilleurs concurrents de The Voice.

Les finalistes s’affronteront le mardi 25 mai 2021, lors d’une finale spéciale de deux heures.

Getty

Kenzie Wheeler est parmi les cinq finalistes de The Voice[/caption]

Qui est Kenzie Wheeler, finaliste de The Voice?

Kenzie Wheeler, 23 ans, a choqué les juges de La voix quand il a participé à l’audition à l’aveugle.

Le natif de Floride travaillait dans un entrepôt d’épicerie et effectuait du karaoké dans des restaurants locaux avant d’auditionner pour The Voice.

Selon TalentRecap.com, Kenzie a remporté Tampa Teen Idol en 2016 en chantant la chanson Buy Me a Boat de Chris Janson.

Cinq ans plus tard, sa mère Patty a encouragé Wheeler et a rempli la demande de The Voice pour lui, selon Parade.com.

Getty Images – Getty

Wheeler a choqué les juges lors de l’audition à l’aveugle[/caption]

Il a expliqué à Parade sa chance d’auditionner, en disant: «Ma mère a toujours été l’une de mes plus grandes supporters et elle m’a toujours aidé à travers la musique et la vie.

«J’ai remis ça pendant un moment. J’ai toujours voulu donner à The Voice, un essai, une chance, je suppose que l’année dernière était le moment.

Ajoutant: « Elle m’a aidé à le monter, alors j’ai envoyé la vidéo et nous y voilà. »

Où puis-je regarder la finale de The Voice?

La finale sera diffusée à 20 h HNE sur NBC et peut être diffusée sur Peacock, Hulu ou YouTube TV.

Pour voter pour votre favori, vous pouvez accéder à la page de vote NBC ou à l’application mobile officielle The Voice.

Équipe Kelly a Kenzie Wheeler, Légende de l’équipe a Victor Solomon, Équipe Nick a Rachel Mac, et Équipe Blake a la plus grande chance avec Cam Anthony et Jordan Matthew Young en chantant.

Getty Images – Getty

Wheeler fait partie de l’équipe de Kelly Clarkson[/caption]

Qu’obtient le gagnant de The Voice 2021?

Le gagnant de chaque saison de The Voice gagnerait 100000 $ et un contrat d’enregistrement avec Universal Music Group.

Par comparaison, le gagnant de Idole américaine gagnerait 250 000 $, plus une allocation hebdomadaire de 1 000 $ lors de l’enregistrement de leur album.

Cependant, parfois, l’entraîneur des célébrités du gagnant de The Voice offre d’autres avantages au champion.

Juge Blake Shelton a emmené les gagnants de son équipe en tournée avec lui et a essayé de pousser Universal Music Group à promouvoir correctement leurs disques.





Wheeler a déclaré à Parade que gagner le concours lui permettrait de «montrer au monde» sa voix.

«Je veux gagner The Voice à cause de ce que cela pourrait faire pour mon avenir, ma musique, être signé sur un label, sortir et montrer au monde ma voix», a déclaré Wheeler.

«C’est vraiment de ça qu’il s’agit. C’est une expérience formidable et j’en ai adoré chaque seconde.