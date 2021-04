Share on Twitter

Share on Facebook

LA DESIGNER Kendra Scott apparaît dans l’émission à succès Shark Tank d’ABC en tant que «requin récurrent».

Scott, ainsi que d’autres juges tels que Mark cubain, Barbara Corcoran, Lori Greiner est à la recherche du prochain grand entrepreneur.

Getty

Kendra Scott est un juge récurrent sur Shark Tank[/caption]

Qui est Kendra Scott?

Scott est une créatrice de bijoux et PDG de sa société nommée Kendra Scott.

Elle a trois enfants et a été mariée deux fois. Elle a deux enfants avec son premier mari John Scott. Ils ont divorcé en 2006.

Elle a épousé Matt Davis en 2014 et ils ont eu un enfant ensemble. Le couple a divorcé en 2020.

Getty

Kendra Scott a une entreprise de bijoux[/caption]

La femme de 47 ans a lancé son entreprise en 2002 avec seulement 500 $ et des mois après la naissance de son premier fils.

Après 10 ans, elle a commencé à accepter des investissements d’investisseurs extérieurs. Depuis le début, l’entreprise a grandi pour être évaluée à plus d’un milliard de dollars et compte plus de 100 magasins aux États-Unis.

La société opère à Austin, au Texas. Ses bijoux sont également vendus chez Nordstrom et Bloomingdale.

Elle a été nommée Entrepreneur de l’année EY en 2017 et est l’une des femmes autodidactes les plus riches d’Amérique de Forbes.

Getty

Kendra Scott a une valeur nette de 510 millions de dollars[/caption]

Scott est également un juge récurrent sur Réservoir de requin d’ABC.

Parmi les autres juges récurrents figurent Daniel Lubetzky, Blake Mycoskie et Alex Rodriguez.

Quelle est la valeur nette de Kendra Scott?

La valeur nette de Scott est de 510 millions de dollars, selon Forbes.

Sa valeur vient principalement de sa société de bijoux.





Forbes a rapporté que Scott avait lancé sa première entreprise, une boutique de chapeaux, située à Austin, au Texas, à l’âge de 19 ans.

Cependant, il n’a pas été rentable et a fermé ses portes après huit ans.

Getty

Kendra Scott a remporté des prix[/caption]

Comment puis-je regarder Shark Tank?

Aquarium à requins est diffusé en direct les vendredis à 20 h sur ABC.

Les épisodes précédents de l’émission sont disponibles en streaming sur ABC.com ou sur Hulu.