Qui est Kemi Badenoch ? | Le soleil

KEMI BADENOCH fait partie des candidats qui ont postulé pour devenir Premier ministre du Royaume-Uni suite à la démission de Boris Johnson.

Voici ce que vous devez savoir sur le député conservateur.

Qui est Kemi Badenoch ?

Kemi Badenoch – née le 2 janvier 1980 à Wimbledon – est la députée conservatrice de Saffron Walden et l’actuelle ministre de l’égalité.

Née à Wimbledon de parents nigérians, Badenoch a passé une grande partie de sa petite enfance à l’étranger avant de retourner au Royaume-Uni à l’âge de 16 ans pour obtenir son A Levels.

Elle a poursuivi des études à l’Université du Sussex, avant d’occuper des postes d’ingénieur logiciel, d’analyste système ainsi que de directrice dans une banque et un magazine.

Elle n’a rejoint le Parlement qu’en 2017 lorsqu’elle a reçu le siège sûr de Saffron Walden dans l’Essex – en remplacement de l’ancien vice-président sortant Alan Hazlehurst.

Kemi Badenoch s’est forgé une réputation grandissante au sein du parti conservateur

Elle sert également dans l’équipe de Rishi Sunak au Trésor, a développé une réputation naissante parmi la base pour sa guerre contre les «militants éveillés».

Depuis son entrée en politique, elle a été admise au célèbre comité exécutif de 1922 et nommée à la commission parlementaire de la justice.

Son influence était si révélatrice qu’elle figurait au numéro 96 du commentateur politique conservateur Iain Dales ‘100 les plus influents sur la droite 2017.’

Les autres rôles de Badenoch l’ont amenée à devenir vice-présidente du Parti conservateur pour les candidats et sous-secrétaire d’État parlementaire à l’enfance et à la famille.

Dans inclus ses commentaires haussant les sourcils l’année dernière lorsqu’elle a critiqué «certaines personnes» appelant à des changements dans le programme d’histoire des écoles britanniques à la suite du mouvement Black Lives Matter.

Le député conservateur a déclaré que certains militants souhaitaient que le programme d’histoire soit enseigné “d’une manière qui suggère que les bonnes personnes sont des Noirs” et que “les méchants sont des Blancs”.

La ministre de l’Égalité a également fait l’objet d’un examen minutieux pour sa décision plus tôt cette année de publier les e-mails de la journaliste Nadine White sur les réseaux sociaux dans un flux de tweets, l’accusant de comportement “effrayant et bizarre”.

Kemi Badenoch est-il candidat au poste de Premier ministre ?

Badenoch a lancé sa candidature au poste de Premier ministre avec des plans pour supprimer les emplois de bien-être inutiles au gouvernement et abandonner les objectifs de zéro net.

Badenoch a le soutien de beaucoup comme elle l’a dit à Westminster : “Pourquoi dépensons-nous des millions pour des personnes dont les emplois n’existaient littéralement pas il y a dix ans, comme les coordonnateurs du bien-être du personnel dans le secteur public ?

“Qu’en est-il du bien-être du public réel qui ne peut pas partir en vacances parce que nous ne pouvons pas traiter un morceau de papier?”

Elle vise à examiner les diplômes universitaires qui laissent les étudiants acquérir à peine des compétences de vie, mais avec une dette de prêt étudiant, qui ne sera probablement jamais remboursée.

Elle a expliqué comment il estime jusqu’à 11 milliards de livres sterling par an et comment elle prévoit de “réduire la subvention des diplômes de mauvaise qualité”.

Badenoch a déclaré au Sun: “En tant que Premier ministre, j’ouvrirais plus de bons emplois aux personnes talentueuses, aiderais les jeunes à éviter les dettes écrasantes et économiserais de l’argent grâce à cette réforme et à tous les niveaux.”

Kemi Badenoch est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

En dehors du travail, Kemi est mariée à l’employé de la Deutsche Bank, Hamish Badenoch.

Le couple a deux filles et un fils.