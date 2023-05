Qui est Kemal Kilicdaroglu ? L’homme qui tente de renverser Erdogan en Turquie

Les sondages d’opinion ont montré une course serrée entre Kilicdaroglu (KUH-litch-DAR-oh-loo), un ancien bureaucrate du gouvernement qui dirige le plus grand parti d’opposition de Turquie, et Erdogan, 69 ans, qui dirige la Turquie depuis 2003. Les messages de campagne de Kilicdaroglu se sont fortement penchés sur l’optimisme et l’espoir – un effort pour se séparer de la rhétorique offensive d’Erdogan et pour remuer un public aux prises avec des charges économiques écrasantes et le traumatisme des tremblements de terre de février qui ont tué plus de 50 000 personnes.