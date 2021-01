KELLYANNE Conway a certainement fait sensation lorsqu’elle a travaillé pour Donald Trump.

En janvier 2021, elle a fait la une des journaux après que sa fille Claudia ait partagé une vidéo TikTok inquiétante.

Qui est Kellyanne Conway?

Kellyanne Conway a été la première femme directrice de campagne de l’un ou l’autre des principaux partis politiques à remporter une élection générale présidentielle.

Avant de travailler avec Donald Trump, la femme de 54 ans était sondeuse politique et consultante spécialisée dans le ciblage des électrices.

Elle a été la troisième directrice de campagne de Trump et a également été fréquemment invitée dans les émissions de nouvelles télévisées.

Le 24 août 2020, Conway a démissionné de façon sensationnelle de son poste de conseiller de Trump pour avoir « moins de drame, plus de maman ».

Combien d’enfants a-t-elle?

Kellyanne a quatre enfants avec son mari George, qu’elle a épousé en 2001.

Elle a un ensemble de jumeaux, Claudia et George IV, tous deux âgés de 15 ans, et deux filles plus jeunes, Charlotte et Vanessa.

Claudia, 15 ans, a fait sensation sur les réseaux sociaux, publiant des commentaires anti-Trump sur TikTok et Twitter, ce qui l’a amenée à faire pression pour l’émancipation de ses parents.

L’adolescente a ensuite partagé une vidéo le 19 janvier 2021 a publié des vidéos TikTok inquiétantes d’une femme qu’elle prétend être sa mère Kellyanne lui criant et lui insultant – avant de dire: «Vous avez de la chance pour la pro-vie de votre mère».

Qu’a fait Kellyanne Conway pour Trump?

Donald Trump a confié à Kellyanne Conway le poste de conseiller du président.

Elle était une proche conseillère du Président depuis son assermentation.

Trump a déclaré dans un communiqué: «Kellyanne Conway a été une conseillère et stratège de confiance qui a joué un rôle crucial dans ma victoire.

«Elle est une défenseure infatigable et tenace de mon programme et possède des connaissances incroyables sur la façon de communiquer efficacement notre message.»

Elle a dit qu’elle était «honorée et honorée» d’être nommée au poste.

Kellyanne a déclaré: «Je tiens à remercier le président élu pour cette formidable opportunité.

« Une présidence Trump apportera un réel changement à Washington et aux Américains de cette grande nation. »

Pourquoi Kellyanne Conway a-t-elle quitté la Maison Blanche?

Sa décision choquante de quitter la Maison Blanche est venue juste un jour après que sa fille Claudia a déclaré qu’elle cherchait à divorcer de ses parents parce que le travail de sa mère avait «ruiné» sa vie.

Conway a tweeté: « Je quitte la Maison Blanche. Avec gratitude et humilité. »

« C’est complètement mon choix et ma voix. Avec le temps, j’annoncerai les plans futurs », a déclaré dans son communiqué le sondeur républicain et consultant politique de longue date.

« Pour l’instant, et pour mes enfants bien-aimés, ce sera moins de drame, plus de maman. »

Elle a expliqué que ses quatre enfants sont «des adolescents et des préadolescents» qui sont sur le point de commencer une nouvelle année scolaire «à distance de la maison pendant au moins quelques mois».

Conway, 53 ans, a ajouté: « Cela a été grisant. Cela a été humiliant.

« Je suis profondément reconnaissant au Président pour cet honneur, ainsi qu’à la Première Dame, au Vice-président et à Mme Pence, à mes collègues de la Maison Blanche et de l’Administration, ainsi qu’aux innombrables personnes qui m’ont soutenu et soutenu mon travail. »

Quel a été son rôle lors de l’élection?

Conway était le directeur de campagne de Donald Trump.

On lui attribue l’élaboration d’une grande partie de la stratégie qui a conduit Trump à sa victoire électorale choquante.

Qui est son mari George Conway?

George Conway est un avocat américain et figurait sur la liste restreinte des candidats considérés par Trump pour le poste de solliciteur général américain en 2017.

En 2018, il est devenu un critique virulent de Trump et est l’un des fondateurs du Lincoln Project – dédié à vaincre Trump dans les urnes.

Plus tôt en 2020, il a relancé la querelle en déchirant les partisans du président qui tombent amoureux de ses mensonges.

Quels commentaires controversés Kellyanne a-t-elle dit dans le passé?

Conway a été critiquée dans le passé pour avoir utilisé sa place au pouvoir à des fins politiques.

En 2019, le Bureau du conseiller spécial, une agence fédérale indépendante qui enquête sur les actes répréhensibles des employés du gouvernement, a déclaré que Conway avait « violé la loi Hatch à de nombreuses reprises en dénigrant les candidats démocrates à la présidentielle tout en s’exprimant en sa qualité officielle lors d’entretiens télévisés et sur les réseaux sociaux. «

Cependant, Trump a décidé de ne pas la renvoyer.