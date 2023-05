Qui est Kelly Bensimon de la franchise Real Housewives ?

THE REAL Housewives of New York a fait connaître plusieurs de ses membres de la distribution, dont Kelly Bensimon.

Les téléspectateurs de Bravo se souviendront peut-être d’elle pour son apparition sur RHONY de la saison 2 à la saison 4.

Kelly Bensimon était un membre régulier de la distribution pendant trois saisons de RHONY de Bravo

Qui est Kelly Bensimon ?

Née le 1er mai 1968, Kelly Bensimon née Killoren est une star de télé-réalité américaine, auteur, agent immobilier et mannequin de Rockford, Illinois.

En 2009, elle a attiré un public lorsqu’elle a été choisie pour la saison 2 de RHONY de Bravo.

Kelly était une série régulière jusqu’à ce qu’elle quitte la série après la saison 4.

En tant que mannequin, elle est apparue dans des magazines tels que Elle, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar et Playboy.

Le tournage de Playboy a été photographié par son ex-mari Gilles Bensimon.

En tant qu’auteur, les crédits d’édition de Kelly incluent : In The Spirit Of The Hamptons, American Style, The Bikini Book et A Dangerous Age.

Elle a également été la rédactrice en chef fondatrice d’Elle Accessories mais est partie après deux numéros.

Après son départ de RHONY, elle est devenue agent immobilier agréé et a commencé pour le groupe immobilier de Douglas Elliman en 2019.

Kelly et ses annonces ont été présentées dans de nombreux épisodes de Million Dollar Listing New York.

Quelle est la valeur nette de Kelly ?

Selon Celebrity Net Worth, la fortune de Kelly est estimée à 10 millions de dollars.

Sa valeur nette serait une combinaison de son salaire de télé-réalité, de ses revenus immobiliers et de ses travaux publiés.

De 1997 à 2007, elle a été mariée au photographe de mode Gilles Bensimon.

Kelly et Gilles ont deux enfants ensemble ; filles Sea Louise et Thaddeus Ann.

De gauche à droite : Ramona Singer, LuAnn De Lesseps, Kelly Bensimon, Ariana Madix, Kristen Taekman et Dorinda Medley

Quand est-ce que Kelly revient dans Real Housewives ?

Le 15 mai 2023, il a été annoncé que Kelly était choisie pour Real Housewives: Ultimate Girls Trip saison 5.

Cette édition du programme s’intitule RHUGT: RHONY Legacy et est sa première apparition dans la franchise depuis plus de 10 ans.

L’émission présente Kelly avec ses anciennes co-stars de RHONY Ramona Singer, LuAnn de Lesseps, Kristen Taekman et Dorinda Medley.

La série sortira via Peacock et le tournage aura lieu à Saline Beach à Saint-Barth.