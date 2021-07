Qui est Keith Raniere, leader du « culte du sexe » de NXIVM ?

Le leader du culte du SEXE, Keith Raniere, a choqué le monde avec des allégations selon lesquelles il aurait gardé 20 « esclaves sexuels » marqués de ses initiales.

Raniere a été reconnu coupable de trafic sexuel dans l’histoire horrible de l’affaire de «culte sexuel» de NXIVM.

Qui est Keith Raniere ?

Né le 26 août 1960, Keith Raniere est le fils d’un père cadre publicitaire à New York et d’une mère professeur de danse de salon. Il a grandi à Suffern, New York après avoir passé ses cinq premières années à Brooklyn, avant de déménager à Albany à l’âge de 16 ans. Raniere a créé un magasin de produits de santé au milieu des années 1990, où il a rencontré Nancy Salzman, une experte en programmation neurolinguistique. En 1998, Raniere et Nancy ont fondé NXIVM dans le nord de l’État de New York, offrant des « programmes de réussite pour cadres ».

Raniere n’a pas plaidé lors de l’audience du tribunal fédéral de Brooklyn le 13 avril. Barbara Bouchey a été la petite amie de Raniere pendant près de neuf ans jusqu’en 2009, et a déclaré lui avoir dit que ses parents avaient divorcé quand il était très jeune et qu’il avait emménagé avec sa mère. , qui était alcoolique. Bouchey a parlé à CrimeCon de Raniere en 2019. Elle a déclaré que dans les années qui ont suivi la fondation de NXIVM, Raniere était connu comme un homme d’affaires prospère. Elle a ajouté: « C’est un orateur incroyablement puissant »,

« Il est très charismatique. Il est amusant. Il a beaucoup d’esprit. C’est un homme intelligent, donc il peut converser sur beaucoup de sujets. C’est un grand auditeur. C’est une personne calme et posée. Il parle toujours avec beaucoup de respect. Cependant, à huis clos, NVIXM avait un agenda sombre. L’organisation a maintenant été décrite comme une « secte » dans laquelle les femmes auraient été stigmatisées, soumises à un chantage et soumises à un lavage de cerveau. Bouchey a déclaré: « Vous devez comprendre, je suis tombé amoureux du gars, je ne savais pas qu’il était le diable. »

Où est Keith Raniere maintenant ?

Raniere est actuellement reconnu coupable de deux chefs de trafic sexuel, de racket et de complot de travail forcé en 2019.

Raniere a été arrêté en mars 2018 par des autorités mexicaines à Puerto Vallarta, où il s’est enfui lorsque les activités sordides du groupe ont été révélées.

En janvier 2018, un mandat de perquisition a été émis pour le compte de messagerie de Raniere.

Un jury d’un tribunal fédéral de Brooklyn a mis moins de cinq heures pour déclarer Raniere coupable de tous les chefs d’accusation, ce qui a incité les anciens membres de Nxivm à applaudir. Raniere n’a montré aucune réaction en apprenant le verdict.

En octobre 2020, Raniere a été condamné à 120 ans de prison et à une amende de 1,75 million de livres sterling. Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait aucun remords à forcer les femmes à l’esclavage sexuel, les qualifiant de « menteuses » dans un tribunal fédéral de Brooklyn.

L’année suivante, la complice de Raniere, Alison Mack de la télévision, a été emprisonnée pendant plus de trois ans après avoir plaidé coupable pour son rôle clé dans la secte.

L’acteur avait demandé le crédit d’avoir coopéré contre le leader de NXIVM, Keith Raniere, et d’avoir pris la responsabilité de l’aider à créer une société secrète de femmes soumises à un lavage de cerveau portant ses initiales.

Les procureurs ont déclaré qu’elle était devenue un « maître » pour les « esclaves » qu’elle avait ordonné « d’effectuer le travail, de prendre des photos de nu et, dans certains cas, de se livrer à des actes sexuels avec Raniere ».

Dans une lettre déposée auprès du tribunal en juin 2021, Mack a déclaré que se consacrer au gourou de l’amélioration de soi « était la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie ».

Keith Raniere est-il marié et a-t-il des enfants ?

Il a deux enfants, mais on ne sait pas avec qui. L’ancien publiciste de NXIVM Frank Parlato, qui a d’abord exposé le groupe, a déclaré Oxygène que Raniere avait un fils nommé Gaelyn avec Kristin Keeffe, partenaire de longue date et membre de NXIVM. Le deuxième fils de Raniere s’appelle Kemar, selon Parlato.





Il serait le fils d’un autre membre de NXIVM nommé Mariana.

La soeur d’un un autre membre de la secte prétend que Raniere a essayé de faire « tuer sa sœur après l’avoir mise enceinte ». Une autre victime nommée Daniela a témoigné qu’elle et deux de ses sœurs sont tombées enceintes de Raniere mais qu’elles ont toutes mis fin à leur grossesse.





