Qui est Keith Powers ? 5 choses à propos de l’acteur dans ‘The Perfect Find’ – Hollywood Life

Keith Powers est acteur et mannequin.

Gabrielle Union a une belle co-star dans son nouveau film Netflix. Keith Pouvoirs est le gars chanceux qui travaille avec le L’amener sur star dans leur comédie romantique La trouvaille parfaite. Le film raconte l’histoire d’une femme de 40 ans, interprétée par Gabrielle, qui change radicalement d’emploi, mais met sa carrière en danger en tombant amoureuse du fils de son patron hostile, joué par Keith. Gabrielle et Keith étaient amis avant de faire le film ensemble, ce qui les a aidés à avoir une excellente chimie à l’écran.

Tout le monde connaît déjà Gabrielle grâce à tant de films populaires. Mais Keith est plus récent à Hollywood – et il est sur le point de devenir une grande star grâce au film Netflix. Voici ce que vous devez savoir sur Keith Powers.

Keith joue Eric dans La trouvaille parfaite.

Keith a été jeté dans La trouvaille parfaite en décembre 2020. Dans une interview avec TUDUM de Netflix, Keith a déclaré qu’il voulait prouver son talent d’acteur à tous ceux qui regardaient son film. « J’espère que les gens me font confiance en tant qu’acteur. J’ai toujours l’impression : ‘Est-ce que j’appartiens ici ? Puis-je avoir une place dans cette industrie? Est-ce que j’ai une voie ? J’espère qu’ils regardent [and think,] « OK, il est sérieux à ce sujet. Ce n’est pas quelqu’un qui vient d’entrer en scène et qui vient de faire quelque chose, puis de sortir d’ici », a-t-il déclaré.

Il était dans Tout droit sorti de Compton.

Keith a eu son rôle d’évasion dans le film de 2015 Tout droit sorti de Comptonqui parle de l’ascension et de la chute du groupe de hip hop RNF. Il a joué Tyree Crayon, Dr. Dreest le demi-frère.

C’est aussi un mannequin.

Keith a commencé comme mannequin avant de devenir acteur. Il a été recruté par l’agence JE Model à San Francisco avant de signer avec Wilhelmina. Il a défilé pour Calvin Klein lors de la Fashion Week de Milan en 2014. Keith a continué à faire du mannequinat, bien qu’il soit plus concentré sur sa carrière d’acteur maintenant.

Il est apparu dans un clip vidéo de Big Sean.

Keith joue dans le clip de Big SeanLa chanson de 2019 « Single Again ». Keith a fait la vidéo avec sa petite amie d’alors Destin de Ryan et Haha Davis.

Il est sorti avec Ryan Destiny.

Keith et Ryan étaient en couple de 2017 à 2022. Il a révélé dans un épisode de 2018 de Le vrai que les deux se sont rencontrés, platoniquement, lors d’un événement en 2015 avant que les choses ne deviennent très sérieuses dans les années à venir. Ryan est la raison pour laquelle Keith a rencontré Gabrielle et son mari Dwyane Wade.

