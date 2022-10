Qui est Keith McNally ? Ce qu’il faut savoir sur le restaurateur – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Evan Agostini/Invision/AP/Shutterstock

James Cordon ne mangera pas au hotspot de New York Balthazar bientôt. C’est parce que le propriétaire du restaurant, Keith McNallyclame l’acteur et Spectacle tardif avec James Corden l’hôte, 44 ans, aurait été “abusif” envers son personnel à plusieurs reprises. Le restaurateur s’est rendu sur Instagram le lundi 17 octobre pour « 86 » l’animateur et porter des accusations surprenantes. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Corden pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Plus à propos James Cordon

“James Corden est un comédien extrêmement doué, mais un petit crétin d’homme”, a écrit Keith sur son compte vérifié pour ses 71 000 abonnés. “Et le client le plus abusif envers mes serveurs Balthazar depuis l’ouverture du restaurant il y a 25 ans. Je n’ai pas souvent 86 un client, à aujourd’hui j’ai 86’d Corden. Cela ne m’a pas fait rire. »

Keith a ensuite détaillé deux incidents de “rapport du directeur” dans lesquels l’acteur aurait été grossier avec son personnel dans le restaurant français branché et repaire de célébrités situé dans le quartier de SoHo à Manhattan. Dans l’un, James aurait été “extrêmement méchant” avec le personnel après les avoir accusés d’avoir un cheveu dans la nourriture, puis avoir demandé des boissons gratuites. “” Offrez-nous une autre tournée de boissons cette seconde “”, a déclaré Keith, a déclaré James. « ‘Et aussi prendre soin de toutes nos boissons jusqu’à présent. De cette façon, j’écris toutes les critiques désagréables en yelp ou quelque chose comme ça. ‘”

Dans un autre incident, Keith affirme que James a suggéré qu’il devrait “aller dans la cuisine” et faire cuire une omelette lui-même après que l’omelette de sa femme ait eu une légère imperfection, laissant le personnel “ébranlé”. Alors que le monde se familiarise avec l’homme qui a « 86 » l’un des comédiens les plus aimés de la télévision, voici ce qu’il faut savoir sur le puissant restaurateur.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





1. Keith est bien connu

Keith n’est pas simplement un « propriétaire de restaurant ». En 2004, Le New York Times l’a surnommé “Le restaurateur qui a inventé le centre-ville”. Mais il est aussi discret. “D’autre part, M. McNally, peu glamour et timide, est à l’opposé du puissant maître d’hôtel qui accueille les clients et organise un plan de salle comme s’il était un chef d’orchestre”, écrit Joyce Wader dans Les temps. “Il n’a pas d’attaché de presse et insiste sur le fait qu’il ne courtise pas les célébrités, notamment chez Schiller dans le Lower East Side, après ses deux derniers succès, Balthazar et Pastis.”

Lien connexe Lié: L’épouse de James Corden, Julia Carey : tout ce qu’il faut savoir sur leur relation de plus de 10 ans

2. Ses restaurants sont populaires auprès des célébrités

Selon le légendaire journal, l’homme d’affaires influent est décidément effacé. « Je ne connais pas beaucoup de célébrités », NYT rapporté il a dit. “Je suis sûr que vous allez l’écrire d’une manière qui ressemble à moi, et je ne le fais pas.” Pourtant, les noms tombés dans la pièce qui avaient dîné dans ses restaurants comprenaient le gagnant d’un Oscar Nicole Kidman, Vogue Éditeur en chef Anna Wintour, Elvis directeur Baz Luhrmannet Chelsea Clintonentre autres.

3. Il possède plusieurs restaurants extrêmement prospères

Selon sa page Wikipédia officielle, Keith possède plusieurs établissements de restauration de haut niveau. Outre Balthazar, ils comprennent Augustin, de Schiller, Odéon, Lucky Strike, Café Luxembourg, Morandi, Cherche Midi, Taverne Minette, de Nell, Pastiset Pravda.

4. Keith est connu pour courtiser la controverse

James Corden n’est pas sa première danse controversée. Keith a été appelé pour avoir soutenu des personnalités controversées dans le passé. En plus de soutenir le réalisateur en disgrâce Woody Allen après la série documentaire Allen V. Farrow a été libéré en 2021, il est également connu pour avoir défendu à plusieurs reprises Jeffrey Epstein copain Ghislaine Maxwell via les réseaux sociaux, par Initié. Son soutien au cinéaste controversé semble avoir un arrière-plan — The NYT a rapporté que l’un de ses restaurants, Pastis, a fermé ses portes en février 2003 pour accueillir Allen. “Woody Allen a tourné un de ses films là-bas et il n’est pas content d’un de ses acteurs, alors il a voulu le refaire”, aurait-il déclaré au journal.

5. C’est un père

Selon le NYT, c’est aussi un père. Le journal a rapporté qu’en 2004, il avait un fils de 8 mois nommé George avec sa deuxième femme, Alina — lui faisant maintenant près de 20 ans. Il a aussi une fille, Isabelle McNallyqui a daté Jonas Collinepar Lourd. Isabelle, aujourd’hui âgée de 33 ans, est comédienne et mannequin. Sa mère est restauratrice Lynn Wagenknecht, qui était la première femme de Keith. Il a aussi un frère, Brian McNallyqui est également restaurateur à New York.