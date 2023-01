Qui est Keenan Cahill ? 5 choses à propos de la star bien-aimée de YouTube décédée à 27 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BT1/Crédit obligatoire : Brian To/WENN/Newscom/The Mega Agency

Keenan Cahill était un artiste YouTube.

Il était connu pour ses vidéos hilarantes de synchronisation labiale, qui mettaient parfois en vedette des célébrités.

La personnalité en ligne est décédée le 29 décembre 2022, par TMZ.

Certaines personnes utilisent leur présence en ligne pour faire sourire et rire les autres, et c’est exactement ce que Keenan Cahill a fait. La star de YouTube, malheureusement décédée le 29 décembre 2022, par TMZ, était une sensation en ligne qui a apporté la joie des autres avec sa musique. Le défunt homme de 27 ans comptait plus de 722 000 abonnés sur la plateforme de partage de vidéos. Voici cinq choses à savoir sur Keenan !

1. Keenan Cahill était un YouTuber

Keenan a commencé sa carrière sur YouTube il y a plus de 10 ans en 2009. Au fil des ans, il a acquis une suite massive de plus de 700 000 abonnés sur le site de partage de vidéos. Les gens l’aimaient pour avoir créé des vidéos hilarantes de synchronisation labiale, et plus tard, il a commencé à créer sa propre musique. Certains de ses propres morceaux incluent: “Rain”, “Saying Goodbye”, “Here and Now”, et plus encore. Sa sortie la plus récente était “Rain”, qu’il a publiée le 8 décembre 2022.

2. Il a collaboré avec de nombreuses célébrités

En plus de faire des vidéos en solo, Keenan était connu pour présenter de nombreuses célébrités emblématiques sur son compte YouTube. Certaines de ses premières vidéos comprenaient des apparitions invitées de Libre de toute attache actrice Julianne Houghrappeur 50 centimesduo électronique LMFAOet même DJ “Who’s That Chick” David Guetta. En 2011, il a fait venir Julianne sur son émission YouTube pour synchroniser le morceau “Footloose” avec lui et beaucoup de ses fans étaient obsédés. “J’aime Julianne sur Danser avec les étoiles! J’espère qu’elle sera de retour la saison prochaine. 🙂 Excellent travail Keenan !”, a écrit un admirateur.

Pour le 16e anniversaire de Keenan, il a même pu obtenir une icône pop Katy Perry pour lui faire une vidéo spéciale d’hommage à son anniversaire, qu’il a publiée sur son compte. “J’ai entendu dire que tu avais 16 ans et ce ne serait pas un 16 si je ne te disais pas à quel point je t’adore”, a déclaré la chanteuse de “Firework” à l’époque. La femme de 38 ans a ensuite dit au regretté YouTuber qu’elle “adorait” ses vidéos de ses chansons “Teenage Dream” et “ET”. Plus tard, Katy a fini par venir dans son émission pour interpréter une chanson ensemble.

3. Keenan était public à propos de ses batailles pour la santé

Malheureusement, Keenan était aux prises avec de multiples problèmes de santé avant sa mort en décembre 2022. Il était très ouvert sur ses batailles pour la santé en ligne et a même révélé à ses fans qu’il subissait une opération à cœur ouvert le 15 décembre 2022. 5. 2022 poste. Plus tard le 12 décembre, il a révélé la date de l’opération. « Pour ceux qui demandent. Le 15 décembre est la date de l’opération”, a-t-il posté via Instagram.

4. Il est décédé le 29 décembre 2022

Un peu plus de deux semaines après que Keenan ait révélé la date de son opération, la nouvelle a tragiquement frappé qu’il était décédé. Son gérant, David Grahama confirmé la nouvelle de son décès à TMZ le 30 décembre 2022. Il aurait déclaré au point de vente que le musicien avait subi l’opération à cœur ouvert comme prévu, mais qu’il y avait “des complications de la procédure”. Il a également révélé qu’en raison des complications, Keenan avait été “mis sous assistance respiratoire” et est décédé dans un hôpital de Chicago peu de temps après avoir été retiré de l’assistance respiratoire le 29 décembre 2022.

5. La star était aimée de ses fans

À l’annonce de son décès, de nombreux fans de Keenan se sont rendus dans la section des commentaires de ses vidéos YouTube et Instagram pour le pleurer. “Des souvenirs d’enfance de base sur YouTube de votre part. Volez librement dans le ciel éternel », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté:« RIP Keenan, merci pour les rires et les sourires que vous avez apportés. Un troisième abonné Instagram a écrit à quel point ils aimaient la personnalité en ligne décédée pendant leur jeunesse. “Repose en paix, tu étais quelqu’un que j’aimais quand j’étais enfant. ça craint d’apprendre la nouvelle de ton décès. Merci d’avoir pu mettre un sourire sur des milliers de visages au fil des ans. repose-toi Keenan », ont-ils écrit.

