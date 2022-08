Qui est Keaton Kermode ? À propos du finaliste de “So You Think You Can Dance” – Hollywood Life

Voir la galerie





Et puis il y en avait deux ! Donc tu penses pouvoir danser conclura sa 17e saison le 10 août, où soit Keaton Kermode ou Alexis Warr gagnera l’émission de télé-réalité FOX. Cette saison a été animée par Chat Dely avec des juges Stephen “Twitch” Patron, JoJo Siwaet Léa Rémini, qui a remplacé Matthieu Morrisson. Tant de danseurs talentueux ont fait de leur mieux, mais finalement, c’est à Keaton et Alexis dans les deux derniers. Mais lequel va gagner ?

Keaton a eu un parcours incroyable dans la série, à commencer par sa remarquable audition qualifiée de “génie” par l’un des juges. Il a une excellente chance de remporter tout le spectacle lors de la finale. Voici tout ce que vous devez savoir sur Keaton.

Keaton est un danseur contemporain.

Keaton a dansé le style contemporain tout au long de la saison. Son collègue finaliste Alexis est un danseur de salon latin. Les deux styles sont très différents et donneront lieu à un final palpitant. Keaton a également déclaré dans l’émission que son autre style de danse préféré était le jazz.

Il jouait au football.

Antérieur à SYTYCD, Keaton a joué au football pour le Triton Central High School dans l’Indiana. Il a obtenu son diplôme au printemps 2020 et a partagé un poste de célébration après la fin de sa saison de football. « Du début à la fin, cette saison de football senior a été mémorable. Je me suis tellement amusé à jouer avec tous ces gars », a-t-il déclaré.

Sa mère l’a inspiré à danser.

Keaton a révélé dans l’émission qu’il s’était mis à danser grâce à sa mère, qui dirige un studio de danse. Elle l’a aidé à s’entraîner professionnellement jusqu’à ce qu’il auditionne pour SYTYCD.

Il est membre de la Style Dance Academy.

Keaton est membre de la Style Dance Academy (SDA) depuis plus de 16 ans. SDA est situé à Franklin, Indiana et propose de la danse et de la gymnastique à tous les âges. Dans son Senior Spotlight Q&A pour SDA, Keaton a révélé qu’il souhaitait déménager à Los Angeles et poursuivre une carrière dans la danse.

Son audition a époustouflé les juges.

de Keaton SYTYCD audition diffusée sur le deuxième épisode de l’émission cette saison. Il a dansé un beau numéro contemporain sur “If You Keep Leaving Me” de Anderson Est. Le public et les juges se sont déchaînés devant la danse de Keaton. “C’était malade. Et c’était créatif. J’aime quand les gens prennent des mesures mais les rendent uniques à eux-mêmes. Cela a été fait avec génie », a déclaré JoJo.

Twitch a également félicité l’audition de Keaton et a souligné que sa mère était dans le public en train de regarder. «Nous pouvons également voir à quel point il est important d’avoir un soutien familial incroyable. Parce que dans un endroit où il est rare que des gars se mettent à danser, surtout quand ils jouent au football, vous avez quelqu’un qui a créé un espace si sûr pour vous permettre de vous épanouir. Les trois juges ont poussé Keaton au tour suivant, et maintenant il est à une élimination de gagner tout le spectacle !