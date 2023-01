Qui est Ke Huy Quan ? 5 choses à propos du nominé aux Golden Globe – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Allyson Riggs / A24 / Everett Collection

Ke Huy Quan est un acteur américano-vietnamien.

Après avoir joué au début des rôles d’acteur en tant qu’enfant, il a pris sa retraite d’acteur au début des années.

Ke Huy Quan a reçu une nomination aux Golden Globes pour son rôle de retour dans “Everything Everywhere All At Once”.

L’une des inclusions les plus excitantes dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle pour les Golden Globes 2023 est Ke Huy Quan. Les Tout partout tout à la fois star, 51 ans, a reçu sa première nomination à la remise des prix 2023 après avoir passé près de deux décennies hors écran. Alors que son incroyable performance aux côtés Michelle Yeo dans la comédie d’aventure lui a valu une nouvelle reconnaissance, il n’est pas étranger à l’industrie du divertissement. En savoir plus sur Ke Huy Quan, qui passe aussi par Jonathan Ke Quan ici.

1. Ke Huy Quan est né au Vietnam

Malgré son apparition dans de nombreux films américains classiques, Ke Huy est en fait né au Vietnam de parents d’origine chinoise en 1971. En 1978, sa famille est allée dans un camp de réfugiés à Hong Kong, puis ils ont déménagé aux États-Unis en 1979. La famille a déménagé dans la région de Los Angeles en Californie.

2. C’était un enfant star

À seulement 12 ans, Ke Huy a été choisi pour son premier rôle d’acteur, et c’était un film majeur. Il a joué aux côtés Harrison Ford, jouant un tour court en Indiana Jones et le temple maudit (1984). Après son rôle dans le classique de l’aventure bien-aimé, Ke Huy était la vedette d’un autre film classique des années 80 : Les Goonies (1985). Il a joué Data dans la comédie d’aventure, et il est évidemment resté très proche de ses co-stars. Il a révélé qu’il avait demandé à son collègue Goonies Star Jeff Cohen, qui est maintenant avocat, de relire son contrat de Tout partout tout à la fois lors d’une table ronde des Oscar Contenders Le journaliste hollywoodien. “Quand le producteur de notre film a essayé de conclure mon marché, il a dit qu’il n’aurait jamais imaginé qu’il aurait à parler à Chunk et Data pour son film”, a-t-il plaisanté.

3. Il est passé derrière la caméra à l’âge adulte

Après avoir joué dans deux classiques des années 80, Ke Huy a continué à jouer dans quelques émissions de télévision et films différents tout au long des années 90 et au début des années 2000, mais après avoir passé la majeure partie de son enfance en tant qu’acteur, il a décidé d’essayer des emplois hors écran. Il a fait des cascades dans des films comme X Men (2000), a été assistant réalisateur dans 2046 (2004), a travaillé dans le département son pour L’autre côté (2006) et bien plus encore.

4. Il est revenu au théâtre près de 20 ans plus tard

Le dernier rôle de Ke Huy avant de sortir de la caméra était en 2002 La seconde fois. Avant de rejoindre le casting de Tout partout tout à la fois, il a eu un petit rôle dans la comédie d’aventure Netflix Trouver Ohana en 2021. L’acteur a révélé qu’il avait été inspiré pour sortir au cinéma après avoir vu fous riches asiatiques dans une interview de février 2022 avec Divertissement hebdomadaire. Il a également appelé Trouver Ohana un “échauffement indispensable” pour son prochain rôle.

Quoi qu’il en soit, Ke Huy a admis qu’il était très satisfait de la façon dont Tout partout tout à la fois s’est avéré dans le EO entrevue. «Je pense que c’est un film incroyable; Je me sens tellement béni de faire partie de cela. Je pense que tout le monde est incroyable dedans. Et, honnêtement, je pense que le [writers and directors] Daniels sont des génies effrayants. Ils ont écrit ce beau scénario qui, quand je l’ai lu pour la première fois, j’ai pleuré et j’ai ri plus fort que [at] n’importe quel script que j’avais jamais lu. Je sais que les gens disent cela tout le temps, mais il est si difficile pour un film original de se présenter, et une partie de cette histoire originale, un film original, est juste une vraie bénédiction », a-t-il déclaré.

5. Il rejoint le MCU

Alors qu’il est à espérer que les cinéphiles verront beaucoup plus de Ke Huy dans les années à venir, les fans de Marvel pourront le voir dans la prochaine saison de Loki. Son personnage n’a pas encore été révélé, mais il devrait apparaître dans six épisodes de la deuxième saison de l’émission Disney +, par IMDb.

