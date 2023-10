Qui est Kayla Nicole? Tout sur l’ex-petite amie de Travis Kelce – Hollywood Life

Crédit d’image : AP

Kayla Nicole est mannequin et personnalité Internet

Elle est sortie avec Travis Kelce pendant trois ans

Elle a récemment cessé de suivre l’épouse de Patrick Mahomes, Brittany Mahomes, sur les réseaux sociaux.

Kayla Nicole était autrefois sous les projecteurs comme Travis Kelceest la petite amie de, mais elle fait désormais la une des journaux en tant qu’ex. Le Chefs de Kansas City la rumeur dit que le membre le plus rapproché serait maintenant en couple Taylor Swift, et elle a été aperçue en train d’assister à certains de ses matchs au cours des dernières semaines. Avant Taylor, Kayla était également une petite amie solidaire qui assistait à de nombreux matchs de Travis depuis le début de leur romance, et elle s’est également réjouie publiquement de son succès sur Instagram.

Kayla a récemment attiré l’attention lorsqu’elle a cessé de suivre son ancienne amie Bretagne Mahomesqui est le coéquipier de Travis Patrick Mahomes‘ épouse, ainsi que le frère de Patrick, Jackson Mahomes, sur Instagram. L’action a eu lieu quelques jours seulement après que Taylor et Brittany aient été aperçus en train de dîner avec des amis et le même jour, ils ont été aperçus assis ensemble lors du match des Chiefs le 1er octobre. Kayla n’a pas publiquement donné de raison pour ce non-suivi, mais beaucoup soupçonnent Travis. la romance avec le crooner de « Midnight Rain » pourrait y être pour quelque chose.

Apprenez-en davantage sur Kayla et son histoire romantique avec Travis ci-dessous.

Combien de temps Travis Kelce et Kayla Nicole sont-ils sortis ensemble ?

Travis et Kayla se sont rencontrés pour la première fois en mai 2017. Tout au long de leur relation, ils ont foulé ensemble des tapis rouges de premier plan, notamment aux ESPY Awards et aux Nickelodeon Kids’ Choice Sports Awards. Kayla était également aux côtés de Travis lorsqu’il a célébré sa victoire au Super Bowl 2020 lors du défilé de la victoire des Chiefs. Cependant, début août 2020, les fans ont remarqué que les deux ne se suivaient plus sur Instagram. Quelques jours plus tard, Travis a confirmé que lui et Kayla s’étaient séparés. Début décembre 2020, Travis a fait une séance de questions-réponses et a confirmé qu’ils s’étaient remis ensemble lorsqu’il a qualifié Kayla de sa « petite amie » pendant la conversation. Quelques jours plus tard, elle a publié une vidéo d’elle célébrant une victoire des Chiefs sur Instagram. Travis et Kayla ont mis fin définitivement à leur relation en août 2022.

Travis Kelce a-t-il trompé Kayla Nicole ?

Lorsque Travis et Kayla se sont séparés en août, des spéculations ont circulé selon lesquelles la raison de la séparation était due au fait qu’il avait triché. Cependant, il a nié sur Twitter les allégations d’infidélité, et il n’y avait aucune preuve qu’il avait été infidèle. « Ce sont de fausses nouvelles… un mensonge », a tweeté Travis puis supprimé. « Et ce n’est pas la raison pour laquelle Kayla et moi avons rompu. Emportez toute votre haine ailleurs, s’il vous plaît.

Que fait Kayla Nicole ?

Kayla travaille comme animatrice devant la caméra, tout en se lançant également dans le mannequinat. Elle a travaillé pour des médias tels que BET, NBA, HotNewHipHop et plus encore. De plus, elle a travaillé comme journaliste pour le les Lakers de Los Angeles et a interviewé diverses célébrités, comme le montre sa bobine vidéo.

Quand Kayla Nicole et Brittany Mahomes étaient-elles amies ?

Les magnifiques filles étaient très proches pendant que Kayla sortait avec Travis. Ils assistaient régulièrement ensemble aux matchs des Chiefs au Arrowhead Stadium et posaient ensemble pour de nombreuses photos. Kayla a également accompagné Brittany pour son pré-mariage, y compris sa douche nuptiale, avant de se marier avec Patrick en 2022. Ils sont allés acheter des robes de mariée, et Kayla était l’une des rares personnes à venir lors de son week-end de célibataire à huit en février. 2022.

Kayla Nicole a sa propre marque de fitness

Kayla s’intéresse également beaucoup au fitness et a lancé sa propre marque de fitness appelée Strong Is Sexy. Elle partage parfois des vidéos de ses séances d’entraînement sur ses pages YouTube et Instagram et affirme que la marque est censée « rafraîchir le sexy de l’intérieur ». L’Instagram personnel de Kayla compte plus de 700 000 abonnés et sa page Strong Is Sexy en comptait autrefois plus de 50 000. Elle a lancé Strong Is Sexy en 2020, mais on ne sait pas si elle y est toujours activement impliquée.