Qui est Kaye Adams et est-elle mariée ?

KAYE Adams est une journaliste écossaise surtout connue pour avoir participé à l’émission Loose Women d’ITV.

Le 2 octobre, elle est devenue la première candidate à être éliminée de Strictly Come Dancing 2022.

Qui est Kaye Adams ?

Kaye Adams a commencé sa carrière en tant que journaliste politique, dont le premier grand scoop a été d’obtenir une interview avec le Premier ministre de l’époque, Margaret Thatcher.

L’homme de 59 ans est né dans le Stirlingshire en Écosse le 28 décembre 1968 et est diplômé de l’Université d’Édimbourg.

Kaye a travaillé sur l’émission de nouvelles du soir, Scotland Today, et a été l’un des premiers reporters sur les lieux de la catastrophe de Lockerbie en 1988.

Elle a animé une émission de discussion, Scottish Women, pendant six ans à partir de 1993.





Kaye Adams passe-t-elle strictement en 2022?

Le 4 août 2022, The Sun a révélé en exclusivité comment Kaye s’était inscrite à Strictly.

Elle a suivi une longue lignée de ses co-stars de Loose Women pour apparaître dans la série de danse – y compris Ruth Langsford et Judi Love.

Une source a déclaré: «Kaye est une signature Strictly classique. Elle coche tellement de cases.

« Elle a gardé le secret bien gardé pendant un certain temps.

“Même ses propres co-stars ont été tenues dans l’ignorance.”

Cependant, son voyage dans la série n’a pas duré longtemps car elle est devenue la première célébrité à être exclue de Strictly Come Dancing 2022 le 2 octobre.

Parlant de son passage dans l’émission, elle a déclaré: “C’était très amusant, j’ai dit que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute nouvelle facette de moi-même, ça s’est ouvert un peu porte.

“Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des gens aussi talentueux qui aiment tant la série a été une joie.”





Quand Kaye Adams a-t-elle rejoint Loose Women ?

Kaye a présenté le tout premier spectacle en 1999.

Elle l’a hébergé jusqu’en 2006, avant de le rejoindre en 2013.

Elle est extrêmement proche de ses collègues, notamment Nadia Sawalha.

Le couple a créé un livre de cuisine ensemble, intitulé Nadia et Kaye : Disaster Chef destiné aux personnes qui redoutent la cuisine.

Il est inspiré de leur chaîne YouTube où ils partagent les détails de leur vie.

Kaye Adams a-t-il eu une querelle secrète avec Nadia Sawalha ?

Kaye Adams est la meilleure amie de Nadia Sawalha, une autre panéliste de Loose Women, et partageait même un appartement avec elle.

Mais le couple a traversé une période où ils ne se sont pas parlé après que Nadia ait décidé qu’ils avaient besoin de temps à part.

S’exprimant dans l’émission, Kaye a déclaré: “C’est fou de (en parler) parce que nous n’en avons jamais vraiment discuté.

« Je pense que nous avons tacitement convenu de le mettre de côté. J’ai été très blessé, c’était vraiment difficile, mais c’est comme je disais à propos des amitiés : il faut savoir prendre du recul.

« Elle venait de rencontrer (partenaire) Mark et avait (fille) Maddy… elle était totalement absorbée par son monde. Il n’y avait pas de place pour moi à ce moment-là, et vous devez l’accepter.

Nadia a également parlé de la « querelle » en 2016 en disant : « C’est tellement mauvais, mais tout était à propos de moi. J’ai commencé à ne pas savoir si j’étais assez comme ami.

Kaye Adams est-elle mariée ?

Kaye n’est pas mariée, mais vit avec son partenaire de longue date Ian Campbell depuis 26 ans.

Le couple s’est rencontré alors qu’il était son entraîneur de tennis et était ensemble depuis huit ans avant qu’elle ne décide qu’elle voulait des enfants.

Le couple a deux filles ensemble, Charley, 17 ans et Bonnie, 12 ans.





En parlant de mariage, elle a déclaré que le couple n’avait jamais ressenti le besoin de se marier mais qu’il n’était pas opposé à l’idée, déclarant au Mirror en 2016 : “Si Ian veut poser la question et que je reçois une bague décente et de bonnes vacances hors de ça, je ne dirais pas non.