Qui est Kathy Gerrity, la femme de Steve Doocy ?

Les FANS de Steve Doocy en savent probablement beaucoup sur le présentateur de Fox & Friends et savent peut-être même qu’il a déjà écrit un livre sur son mariage.

Mais ils pourraient ne pas être aussi conscients de celui de Steve épouse, Kathy Gerrity. Que savons-nous du conjoint de longue date du Animateur de la chaîne Fox News?

Instagram

Kathy et Steve se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient dans le même studio de télévision[/caption]

Qui est la femme de Steve Doocy, Kathy Gerrity ?

Steve a rencontré sa femme Kathy alors qu’ils travaillaient tous les deux à WRC-TV à Washington DC, selon Lourd.

Il y a commencé sa carrière après avoir obtenu un baccalauréat en journalisme de l’Université du Kansas. Elle travaillait au département des sports, selon un rapport de 1989 Profil du Washington Post.

Ce profil a également noté que Kathy était une ancienne mannequin et avait sa propre émission ESPN.

Instagram

Ils sont mariés depuis 1986[/caption]

Quand Steve Doocy et Kathy Gerrity se sont-ils mariés ?

Steve est marié à Kathy depuis le 30 juin 1986, selon BDIM.

En 2007, Doocy a publié son premier livre, The Mr. And Mrs. Happy Handbook, sur leur mariage.

« En fin de compte, j’ai écrit ce livre parce que j’aime ma femme », a déclaré un jour Steve au Réseau de radiodiffusion chrétien.

Instagram

Steve a écrit The Mr. And Mrs. Happy Handbook à propos de leur mariage[/caption]

Steve a en fait convaincu sa femme de rejoindre un service de rencontres en ligne pour prouver leur amour, mais cela ne se serait pas passé exactement comme prévu.

« Je voulais qu’un ordinateur prouve mathématiquement que nous formions un couple parfait à 100% », a-t-il déclaré à CBN. Mais il n’a pas fait les matchs du « Top 500 » des hommes locaux sur la liste de Kathy. Oups !

Il a également parlé de leur approche des désaccords.

« J’ai une nouvelle approche détendue pour discuter », a-t-il expliqué à CBN.

Instagram

Maintenant, Steve travaille pour Fox News et Kathy semble être une femme au foyer[/caption]

« Au début, je m’assure juste que ma femme entende ce que j’ai à dire. Alors je vais le dire plusieurs fois. Si elle ne mord pas, je ne l’enfonce pas dans sa gorge.

Il a également déclaré que le compromis était la clé.

« Fermez le bateau et essayez de prouver que vous avez raison, ou optez pour une croisière en douceur et retrouvez une personne plus heureuse », a déclaré Steve.

Steve et Kathy ont-ils des enfants ?

Steve et Kathy partagent trois enfants ensemble.

Instagram

Kathy et Steve ont trois enfants[/caption]

Ils ont un fils, Peter, et deux filles : Sally et Mary.

Fait amusant : Peter Doocy a suivi les traces de son père et travaille également à Fox News en tant que journaliste ! Il est un maison Blanche correspondant.

Peter a également donné une belle-fille à sa mère lorsqu’il s’est marié Hillary Vaughn en avril.

Qu’est-ce que le club 4-H ?

Steve fait partie de ce qu’il appelle le Club 4-H, et il s’agit entièrement de son mariage avec Kathy.

Instagram

Steve poste souvent des photos de sa femme ou des deux ensemble sur Instagram[/caption]

Les quatre H sont l’honnêteté, la manipulation, l’humour et les menottes.

Il a déclaré à CBN que l’honnêteté est due au fait que les menteurs se font toujours prendre et que la gestion consiste à résoudre rapidement les problèmes.

L’humour est assez explicite et signifie simplement que l’humour est important.

Enfin, les menottes, c’est parce que « une fois que vous vous êtes menotté à quelqu’un, soyez prêt à jeter la clé pour toujours ».





Que fait Kathy ?

Ces jours-ci, il semble que Kathy se consacre principalement à être une épouse et une mère.

Elle et Steve vivent à Wyckoff, New Jersey, selon Wikipédia, ce qui réduit les déplacements de son mari au travail. Leurs deux filles ont également travaillé dans la politique et l’actualité.

Au moins selon le brillant de Steve Publications Instagram, leur mariage semble aller fort !