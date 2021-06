CHRIS Matthews est un commentateur politique à la retraite et animateur de talk-show, surtout connu pour son émission de nuit Hardball avec Chris Matthews.

Le talk-show de Matthews a été diffusé sur MSNBC de 1997 à mars 2020 – date à laquelle il a annoncé qu’il prendrait sa retraite.

L’ancien animateur de talk-show MSNBC Chris Matthews et sa femme Kathleen Crédit : Getty

Qui est Kathleen, la femme de Chris Matthews ?

Depuis 1980, Matthews est marié à Kathleen, une ancienne présentatrice de nouvelles à WJLA-TV, une filiale d’ABC basée à Washington DC.

Elle est l’ancienne présidente du Maryland Democratic Party.

En 2015, Kathleen a lancé une campagne infructueuse pour l’investiture démocrate pour briguer un siège à la Chambre dans le 8e district du Congrès du Maryland.

Elle a perdu cette élection contre le démocrate Jamie Raskin.

Chris Matthews et Kathleen sont mariés depuis 1980 Crédit : Getty

Matthews et Kathleen ont trois enfants, Michael, Thomas et Caroline.

Qu’a dit Matthews lors de son apparition sur MSNBC ?

Le mardi 1er juin, Matthews est revenu sur MSNBC pour la première fois depuis qu’il a pris sa retraite et a abordé les accusations de comportement inapproprié alors qu’il était sur le réseau.

Matthews a été accusé d’avoir fait des commentaires à une invitée de son émission alors qu’elle était assise dans un fauteuil de maquillage, se préparant à passer à l’antenne.

« Je n’aurais pas dû faire ça », a déclaré Matthews sur The ReidOut, le programme qui a repris son ancien créneau horaire.

« Personne ne doit venir me défendre. Et au fait, j’ai gardé tous mes amis mais personne n’a besoin de me défendre. J’ai fait une bêtise. Je vais donc passer à autre chose.

Matthews était l’hôte de l’émission Hardball en semaine avec Chris Matthews, diffusée sur MSNBC de 1997 à 2020 Crédit : Getty

« Je l’accepte. J’en ai pris possession. J’ai pris la pleine propriété. Je ne l’ai pas nié. J’ai perdu mon spectacle à cause de ça. C’est tout, c’est donc la vérité », a ajouté Matthews.

Qui était le journaliste qui l’accusait de « comportement inapproprié » ?

Dans une interview avec GQ, l’écrivain Laura Bassett a décrit sa rencontre avec Matthews en tant qu’invitée de son émission.

Bassett a déclaré qu’elle se préparait à apparaître dans l’émission de Matthew quand il a dit: « Continuez à la maquiller, je vais tomber amoureux d’elle. »

Bassett a déclaré: « Quand j’ai ri nerveusement et que je n’ai rien dit, il a suivi la maquilleuse. »

À un autre moment, Matthews a fait une remarque à propos d’une robe rouge que Bassett portait, en lui demandant : « Vous sortez ce soir ?

Bassett a dit qu’elle « ne savait pas », et Matthews a dit à la maquilleuse: « Assurez-vous d’essuyer cela de son visage après le spectacle. On ne l’invente pas pour qu’un gars dans un bar puisse la regarder comme ça.

En février 2020, l’écrivain Laura Bassett a raconté au magazine GQ une rencontre «inappropriée» avec Chris Matthew Crédit : Getty

Bassett a déclaré que les remarques « ont miné ma capacité à bien faire mon travail. Et après avoir publié une histoire à ce sujet, même si je ne l’ai pas nommé, des dizaines de personnes ont tendu la main pour dire qu’elles savaient exactement qui c’était. Beaucoup ont eu des histoires similaires.

Bassett a affirmé qu’elle n’avait pas identifié Matthews à l’époque en raison des craintes de représailles du réseau.

Matthews s’est depuis excusé pour l’incident, auquel Bassett a déclaré qu’elle « appréciait ses excuses ».