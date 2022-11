Qui est Katherine Ryan et combien d’enfants a-t-elle ?

KATHERINE Ryan est devenue une favorite des fans au fil des ans grâce à son esprit vif et à son timing comique.

La comédienne a vu sa carrière s’envoler et a même sa propre émission Netflix.

Qui est Katherine Ryan ?

Née le 30 juin 1983, Katherine Ryan est une comédienne, écrivaine, présentatrice et actrice canadienne et vit actuellement à Londres, où elle vit avec sa fille, Violet.

Elle est venue en Grande-Bretagne en 2008 avec son petit ami de l’époque – et n’est jamais partie.

Ces jours-ci, elle apparaît régulièrement dans des émissions télévisées telles que QI, Mock the Week, 8 Out of 10 Cats, Have I Got News for You et l’émission humoristique Safeword – où elle est chef d’équipe.





Katherine Ryan a-t-elle des enfants ?

Katherine a une fille appelée Violet avec un ex-petit ami.

Puis le 14 juin 2021, elle a révélé qu’elle avait donné naissance à son deuxième enfant avec son partenaire Bobby Kootstra.

Elle a partagé une photo d’elle allongée à côté de son petit et a dit aux fans: “J’ai une très bonne raison pour laquelle le podcast d’hier était en retard.”

Quelles émissions de télévision Katherine Ryan a-t-elle animées?

Katherine Ryan est le visage de la nouvelle émission de talents de BBC Two, All That Glitters, alors qu’elle vise à aider à trouver le meilleur joaillier de Grande-Bretagne.





Situés dans un atelier spécialement construit, huit bijoutiers différents s’affronteront pour montrer leurs compétences dans la série en six parties.

Katherine présente également How’d You Get So Rich de Channel 4, qui présente des maisons d’élite explorant comment elles ont gagné leur argent.

Elle est également panéliste à The Fake News Show et à l’émission de fin d’année Big Fat Quiz animée par Jimmy Carr.

Le présentateur charismatique a animé Hair sur BBC Two – un concours pour les stylistes amateurs, et est apparu dans de nombreux panels allant de Mock The Week au Sunday Brunch.

Depuis 2021, Katherine anime également Ready To Mingle.

Katherine joue également dans sa propre émission Netflix, La duchesse.

Que savons-nous de la vie personnelle de Katherine Ryan ?

Katherine et ses deux sœurs cadettes sont nées et ont grandi en Ontario au Canada.

Ses parents se sont séparés quand elle avait 15 ans et elle est ensuite allée étudier à Toronto à l’âge de 18 ans.

Pendant ses études, elle a travaillé chez Hooters et a également développé ses compétences en stand-up lors de soirées à micro ouvert.

Elle a fini par voyager à travers le Canada en tant que formatrice d’entreprise pour Hooters formant de nouvelles serveuses.

Elle a aidé à lancer les seuls Hooters au Royaume-Uni à Nottingham, et son partenaire a décidé de rester pendant une courte période pour explorer Londres.

Katherine a déclaré qu’elle le ferait pendant un mois à partir de l’été 2007, mais a fini par déménager définitivement au Royaume-Uni à partir de janvier 2008.