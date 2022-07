Qui est Kate McCann ? | L’indépendant

La course à la direction du Parti conservateur a pris une tournure inattendue mardi soir lorsque le deuxième débat télévisé entre Rishi Sunak et Liz Truss a dû être abandonné après que son animateur se soit évanoui en direct.

Kate McCann, rédactrice politique de TalkTV, venait de poser une question à Mme Truss lorsque l’incident s’est produit à mi-parcours L’épreuve de force du soleil : le combat pour le numéro 10.

Le ministre des Affaires étrangères discutait de la nécessité de tenir tête au président russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine lorsqu’un bruit sourd et soudain a été entendu hors champ.

Une Mme Truss visiblement choquée a mis ses mains sur son visage et a haleté “Oh mon dieu…” avant de descendre du podium pour aller à l’aide du présentateur avant que la chaîne ne coupe le flux.

L’émission a ensuite brièvement repris, montrant les deux candidats parlant à un petit public dans le studio, bien qu’il n’y ait pas de son.

TalkTV s’est rapidement excusé auprès des téléspectateurs pour ne pas avoir repris le programme dans une déclaration tweetée qui disait : « Kate McCann s’est évanouie à l’antenne ce soir, et même si elle va bien, l’avis médical était que nous ne devrions pas poursuivre le débat.

“Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs et auditeurs.”

Les deux candidats ont ensuite tweeté des messages à Mme McCann lui souhaitant bonne chance et s’engageant à revenir pour une deuxième tentative à l’avenir, le couple s’étant affronté sur leurs plans fiscaux et de dépenses, la crise du coût de la vie et le financement du NHS avant la fin prématurée du débat. .

Jordan Kiss, membre du public du studio de TalkTV à Ealing, dans l’ouest de Londres, a déclaré à la Press Association : « Nous avons été honnêtement choqués par ce qui s’est passé et certains d’entre nous étaient assez inquiets.

“Les producteurs nous ont rassurés et nous ont dit qu’un ambulancier était sur place et qu’il prêtait attention à Kate.”

L’incident n’était pas le premier revers à frapper l’émission ce soir-là: Mme McCann devait être rejointe sur scène par Le soleil‘s rédacteur politique Harry Cole, seulement pour qu’il soit testé positif pour Covid-19 plus tôt dans la journée.

Cela a laissé le journaliste tenir seul le fort.

Kate McCann, rédactrice politique de TalkTV (Dominic Lipinski/AP)

Mme McCann est une vétéran expérimentée de Westminster qui a étudié la politique à l’Université de Newcastle entre 2006 et 2009 et était auparavant à Le gardien et Ville AM avant d’être correspondant politique de Le Soleil, le Daily Telegraph et Sky News.

Mme McCann était très apprécié aux Press Awards en 2017 pour son exclusivité sur le manifeste des élections générales du Parti travailliste après sa fuite et, un an plus tard, a présidé la Tribune de la presse parlementaire, devenant ainsi la deuxième femme à le faire en 200 ans.

Elle a rejoint en janvier la nouvelle chaîne de Rupert Murdoch, qui a commencé à émettre le 25 avril et compte Piers Morgan et Tom Newton Dunn parmi ses stars.

Expliquant sa décision de rejoindre TalkTV dans une interview avec La Gazette de la Presse ce printemps, Mme McCann s’est dite attirée par l’opportunité de “Déchirez toutes les règles et recommencez”expliquant qu’elle était devenue désabusée par le statu quo des reportages politiques pendant les années agitées du Brexit et au cours de la pandémie.