KASEY Cohen a participé à la saison trois de Under Deck Mediterranean.

Les fans de la série veulent en savoir plus sur ce que la belle blonde a fait depuis son passage en 2018 dans la série.

Qui est Kasey de Under Deck Mediterranean ?

Kasey Cohen est originaire de New York et a grandi à Oceanside, New York.

Selon son profil Bravo : « Kasey admet qu’elle a eu une éducation un peu protégée et privilégiée qu’elle a appréciée. »

« Toujours fonceuse, elle a acquis une grande partie de sa confiance et de son charisme en faisant des concours, mais elle a également maîtrisé ses études très tôt en tant qu’étudiante de niveau secondaire au lycée et en obtenant un baccalauréat en psychologie. »

Dans l’émission, elle était l’une des stewards du superyacht, Talisman Maiton, aux côtés de la nouvelle venue de la saison trois Brooke Loughton.

Depuis son passage dans l’émission, elle a tiré parti de son temps d’antenne et est devenue une influenceuse des médias sociaux.

Elle compte 77 000 abonnés sur les réseaux sociaux et se décrit comme une actrice/mannequin.

Qu’est-il arrivé à Danny d’Under Deck ?

Danny a été expulsé du spectacle après s’être impliqué avec un invité à bord et avoir enfreint plusieurs règles.

S’adressant à Bravo, il a déclaré:

« J’étais à court de mots lorsqu’il m’a remis mon billet d’avion. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait au début. Suis-je d’accord avec la décision? Non. J’aurais adoré rester pour le dernier charter. Mais je respecte pleinement la décision du capitaine Mark… »

Immédiatement après avoir quitté le spectacle, Danny a pris du temps pour lui et est parti en voyage,

« Après avoir été licencié, j’ai exploré davantage la Grèce et je me suis retrouvé tout de suite à travailler pendant la saison des Caraïbes », a-t-il déclaré au réseau.

De nos jours, sa biographie Instagram le désigne actuellement comme « Producteur / Acteur / Artiste / Créateur de contenu viral ». Selon son IMDB, il a joué des rôles dans un certain nombre de courts métrages, dont The Lonely Entrepreneur, Fly a Way in LA, Don’t Look, Come Around et Hylux.

Avec plus de 30 000 abonnés sur Instagram, il est également très actif sur les réseaux sociaux, republiant des vidéos Tik Tok, des clips en coulisses et même des clips musicaux.

Qui fait partie du casting de Below Deck : Mediterranean saison 6 ?

Capitaine Sandy Yawn et maître d’équipage Malia White sont de retour pour une autre saison.

Ils sont rejoints par une toute nouvelle équipe, comprenant le ragoût en chef Katie Flood, le chef Mathew Shea et les ragoûts Lexi Wilson et Courtney Veale.

Les matelots de pont David Pascoe, Lloyd Spencer et Mzi « Zee » Dempers complètent l’équipage.

Que se passera-t-il dans Below Deck: Mediterranean saison 6?

Bravo a taquiné que l’équipage de Under Deck Med connaîtra « une crise grave » avant la première charte qui sera « d’abord une franchise choquante ».

Ils ont également déclaré que les yachts Lady Michelle seraient confrontés à un mariage, à une urgence médicale et à une tempête majeure au cours d’une seule saison de location.

Nous verrons également l’une des plus grandes explosions du capitaine Sandy, que les fans pourraient être surpris de voir dirigées contre Malia.