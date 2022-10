Qui est Karla Cruz Godoy ? 5 choses à propos du candidat ‘Survivor 43’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CBS

Karla Cruz Godoy commence bien sur Survivant 43. Elle est membre de la tribu dominante Coco, qui a toujours les six membres intacts puisqu’ils n’ont pas visité Jeff Prost encore au conseil tribal. Karla a également gagné une idole d’immunité cachée lorsqu’elle a trouvé le “Beware Advantage” dans l’épisode trois. Karla a dû risquer de perdre son vote, mais elle a intelligemment troqué avec ses compagnons de tribu pour collecter leurs perles afin de former le bracelet d’idole qui la protégera. Les fans aiment Karla jusqu’à présent et espèrent qu’elle ira profondément dans le jeu.

Suite Survivant

Alors, qui est Karla Cruz Godoy ? Nous avons tout ce que vous devez savoir sur la vedette Survivant 43 candidat ici !

Karla est chef de projet pédagogique.

Karla travaille comme chef de projet éducatif chez Big Picture Learning, une organisation éducative centrée sur l’apprenant, selon son LinkedIn. Elle «fournit un soutien stratégique et programmatique pour une variété de projets» au travail. Karla est également cofondatrice et coprésidente de la Big Picture Learning Alumni Association.

Elle vit dans le Delaware.

Karla est de San Diego, en Californie, selon elle Survivant bio, mais maintenant elle vit à Newark, Delaware. Dans son entretien d’avant-match avec Parade, Karla a révélé que ses parents avaient immigré aux États-Unis depuis le Mexique. “Lutter en grandissant était difficile”, a-t-elle expliqué. «Cela a en quelque sorte construit cette résilience en moi que je porte partout où je vais. Et mes parents travaillaient beaucoup, donc mes grands-parents m’ont élevé. J’avais l’impression que les cartes étaient contre moi. Mais je n’allais pas abandonner aussi facilement.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant



Queen Latifah & Son, 3 ans, vus sur les premières photos alors qu’ils se tiennent la main lors d’un voyage de shopping

Le fils de 50 Cent, Marquise, 25 ans, dénonce le rappeur comme “ayant droit” à ses précédentes pensions alimentaires pour enfants faibles

Jessica Simpson étourdit dans une barboteuse en cuir avec Maxwell, 10 ans, qui est si grand, et Ace, 9 ans, et Birdie, 3 ans



Elle a reçu une bourse de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Karla est la récipiendaire du Fondation Bill et Melinda Gates‘s Millennium Scholarship, qui lui a permis de fréquenter l’UC Berkeley où elle a obtenu son baccalauréat de premier cycle, suivi d’une maîtrise à l’Université Johns Hopkins. Karla a dit Parade qu’elle est la première personne de sa famille à avoir obtenu son diplôme d’études secondaires et collège.

Elle est mariée.

Karla est ouvertement queer et est mariée à Alyssa Martins-Cruz. Karla publie de jolies photos de l’heureux couple sur son Instagram. L’un des moments spéciaux qu’elle a partagés a été lorsqu’ils ont acheté leur première maison en février, ce que Karla a qualifié de “rêve devenu réalité”.

Lien connexe Lié: Mike Gabler: 5 choses à savoir sur le concurrent “Survivor” qui se débat dans la saison 43

Son joueur “Survivor” préféré est Cirie Fields.

“Je l’aime. J’ai l’impression qu’elle est la favorite de beaucoup de gens », a déclaré Karla Parade environ quatre fois Survivant joueur Champs de Cirie. Karla a également déclaré qu’elle racontait que Cirie était une “femme de taille plus” et qu’elles avaient des histoires similaires. Une autre Survivant le joueur que Karla aime est double vainqueur Tony Vlachos.