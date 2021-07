KANG le Conquérant est l’un des antagonistes les plus notoires de Marvel.

Avec le prochain long métrage du méchant en 2023, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, les fans se demandent s’il jouera un rôle dans Disney+c’est Loki…

Qui est Kang le Conquérant de Marvel ?

Kang le Conquérant, à l’origine un scientifique du 31e siècle nommé Nathaniel Richards, est l’un des merveilleles plus vieux méchants.

Il est connu pour son masque bleu et ses armes futuristes.

Il est né en l’an 3000 et serait un descendant des lignées fantastiques des Richards ainsi que du diabolique docteur Victor Von Doom.

Nathanial a recréé la machine à remonter le temps de Doom pour voyager dans le temps et conquérir le passé – en tant que son alter-ego Kang le Conquérant.

Au fil du temps, il a endossé différentes identités, notamment le pharaon meurtrier Rama-Tut et le jeune vengeur, Iron Lad.

Il y a aussi le guerrier extraterrestre Scarlet Centurion.

Mais la principale alter-identité de Kang est Immortus, qui a remporté des batailles contre les Quatre Fantastiques et les Vengeurs.

Il a défié les Avengers à plusieurs reprises sous de nombreuses identités différentes.

Il a divisé la chronologie de Marvel pour créer son propre conseil de Kangs.

Bien que Kang ait fait des apparitions dans la télévision animée et les jeux vidéo, il fera ses débuts au cinéma dans le prochain film MCU Ant-Man and the Wasp: Quantumania – sorti en 2023.

Kang sera interprété par Jonathan Majors, connu pour son rôle d’Atticus Freeman dans la série télévisée HBO Lovecraft Country.

Quels sont les pouvoirs de Kang le Conquérant ?

Kang n’a en fait aucune capacité surhumaine, mais est un génie maléfique et un maître physicien, qui a maîtrisé l’art du voyage dans le temps.

Ses capacités de voyage dans le temps signifient qu’il possède une technologie du 40e siècle, y compris une armure de combat très avancée.

L’armure a la capacité d’améliorer sa force, ainsi que d’avoir une projection d’énergie, d’hologramme et de champ de force, qui dispose d’un approvisionnement de 30 jours en air et en nourriture.

Kang est-il dans Loki sur Disney+ ?

Bien que Kang ne soit pas encore apparu dans Loki, sa présence s’est certainement fait sentir.

Kang vient d’être présenté dans le premier épisode de Loki de Disney+, dans une séquence narrée, explique la création supposée des trois chronométreurs.





Le travail de ces chronométreurs, créés il y a de nombreuses années, est d’organiser le multivers Marvel en une « chronologie sacrée ».

Les fans de Marvel pensaient que l’un de ces chronométreurs était Kang le Conquérant – le méchant est même apparu sous la forme d’une sculpture en arrière-plan de l’audience TVA de Loki.

Mais l’épisode 4 de Loki a révélé que les Time Keepers sont faux – mais les fans pensent que Kang pourrait être une figure de proue singulière et toute-puissante de la TVA.