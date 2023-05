KAMI Rita Sherpa détient le record du plus grand nombre d’ascensions au sommet du mont Everest.

Ses ascensions de l’Everest ont captivé la communauté des alpinistes.

L’alpiniste népalaise Kami Rita Sherpa a atteint le sommet du mont Everest pour la 27e fois le 17 mai 2023 Crédit : AFP

Qui est Kami Rita Sherpa ?

Kami Rita est une guide sherpa née le 17 janvier 1979 à Thame, dans le district de Solukhumbu au Népal.

Les Sherpa sont l’un des groupes tibétains originaires des régions les plus montagneuses du Népal, au nombre d’environ 150 000.

Les sherpas sont connus pour être d’excellents grimpeurs en raison de leur capacité à utiliser efficacement l’oxygène tout en ayant une force et une endurance supérieures.

Cela n’a pas été différent pour Kami Rita qui, à seulement 12 ans, a commencé à travailler comme portier au camp de base de l’Everest.

L’alpinisme courait dans sa famille, son père étant parmi les premiers guides professionnels Sherpa et son frère, Lakpa, également un guide clé de l’Everest.

Au moment où Kami Rita avait 24 ans, il avait escaladé l’Everest devenant l’un des plus jeunes alpinistes du monde.

Kami Rita a également terminé à Cho-Oyu, Lhotse et K2 et détient le record du plus grand nombre de sommets de 8 000 mètres.

Combien de fois Kami Rita Sherpa a-t-elle escaladé l’Everest ?

Kami Rita est devenue la troisième personne à gravir 21 fois le sommet de l’Everest en 2017, partageant le record avec Phurba Tashi et Apa Sherpa.

Non contente de partager des records du monde, Rita est alors devenue la première personne à gravir 22 fois l’Everest en 2018 à 48 ans.

En 2021, Kami Rita a battu son propre record d’ascension 25 fois et à nouveau en 2022 26 fois.

La course était cependant lancée alors que son compatriote Sherpa Pasang Dawa a également terminé le sommet de l’Everest 26 fois, incitant Kami Rita à récupérer son titre et à terminer l’ascension du mont Everest 27 fois le 17 mai 2023.

Parlant de son incroyable exploit, Rita a déclaré qu’il voulait le faire « pas seulement pour moi mais pour ma famille, le peuple sherpa et pour mon pays, le Népal ».

Kami Rita Sherpa est-il marié et a-t-il des enfants ?

Kami Rita est mariée à Lakpa Jangmu qui n’a pas peur d’exprimer son inquiétude face à la dangereuse carrière de son mari.

Elle a déclaré: «Je n’arrête pas de lui dire que nous pourrions chercher d’autres emplois, créer une petite entreprise. Mais il ne m’écoute pas du tout ».

Le couple a deux enfants ensemble et vit à Katmandou.