Un nombre record de candidats sont en lice pour être le prochain maire de Londres.

L’un de ceux en lice est Kam Balayev, mais qui est-il?

Kam Balayev est diplômé de l’Université de Cambridge

Qui est Kam Balayev, candidat à la mairie de Londres?

Kam Balayev (Renew Party) est un ancien avocat et a étudié à l’Université de Cambridge.

Sur son site Internet, il a déclaré: «Kam est né à Bakou en 1981, au carrefour historique des empires ottoman, perse et russe.

« C’était une période agitée et en grandissant, il a été témoin de la guerre, du ralentissement économique ainsi que des périodes de prospérité qui ont suivi les années d’indépendance de l’Azerbaïdjan. »

Il a travaillé au ministère de la Justice à Bakou en tant qu’avocat.

Kam est diplômé de l’Université de Cambridge en sciences de la justice pénale.

Pourquoi Kam Balayev se présente-t-il pour devenir maire de Londres?

Son site Web indique qu’il souhaite mettre en œuvre un «plan de 15 minutes», ce qui signifie que chaque Londonien ne sera qu’à 15 minutes des services publics essentiels.

Il a écrit: « Pourquoi moi? Eh bien, parce que Londres a besoin d’une manière différente.

«Une nouvelle façon de gérer notre économie qui tire parti des données que nous, Londoniens, générons chaque année, mais dont nous recevons jusqu’à présent très peu en retour.

«Des quartiers plus sûrs en s’attaquant au crime organisé à sa source, avec une politique de tolérance zéro sur le crime au couteau et la violence des gangs qui sévissent dans les rues de l’est de Londres.

«Un soutien complet aux petites entreprises, qui sont la pierre angulaire de nos communautés locales.

« En tant que votre prochain maire, mon seul objectif sera de vous offrir un avenir meilleur, à vous et à votre famille. »

Kam Balayev pourrait-il être maire de Londres?

Chaque candidat a une chance de devenir le nouveau maire de Londres.

Il prétend que les Londoniens sont quotidiennement «volés» et prétend qu’il veut prendre les bénéfices des plus grandes entreprises technologiques et investir dans des logements abordables pour les Londoniens.